A kezdőképernyőnk számunkra optimális elrendezése során több mindent át kell gondolnunk, különösen akkor, amikor egy átlagos magyar okostelefonon az ICT Global felmérése szerint ma már 40 alkalmazás van telepítve. Telefonunk kezdőképernyője könnyen testre szabható, és az, hogy hogyan rendezzük be, sokat elárul arról, hogy kik vagyunk. Ahogy a munkaasztalunk, úgy a telefonunk képernyőjének elrendezése is tükrözi személyiségünk bizonyos részeit.

Számos pszichológiai tanulmányt végeztek annak elemzésére, hogy a különböző munkavállalók hogyan szervezik meg a munkahelyüket, és ez mit árul el a személyiségükről: A vagy B típusúak, esztéták vagy haszonelvűek, rendezettek vagy rendetlenek. Ezek a személyiségtípusok közvetlenül befolyásolják, hogy hogyan közelítjük meg a munkahelyi vagy otthoni termelékenységünket, vagy hogy hogyan kellene.

Az emberek hatékonyabbak, ha kognitív stílusukat összehangolják a feladatvégzési stratégiájukkal. Ez azt jelenti, hogy az erősségeiknek és preferenciáiknak megfelelő módon osztják be erőforrásaikat és idejüket. Ezek a kognitív stílusok az információk észlelésének, feldolgozásának és kezelésének megszokott mintái, amelyek a viselkedésünket irányítják. És mivel a telefonunk önmagunk kiterjesztése, ezek a stílusok nyilvánvalóan abban is jelentkeznek, hogy hogyan használjuk őket a magánéletünkben és a munkánkban egyaránt.

Négyféle alapstílust tudunk megkülönböztetni, ezek: a priorizáló, a tervező, a rendszerező és a vizualizáló. Mindegyiket megvizsgáljuk jellemzőik alapján, és azt, hogy ezek hogyan jelennek meg telefonunk kezdőképernyőjén.

Priorizáló

A priorizáló olyan ember, aki a logikus, analitikus, kritikus, tényeken alapuló és reális gondolkodást részesíti előnyben. A priorizáló az olyan információkat részesíti előnyben, amelyek rövid, világos és technikailag pontos formában kerülnek megjelenítésre.

Ahogy irodai környezetük általában üzleties, tiszta és funkcionális, úgy a priorizálók telefonjuk kezdőképernyőjét is tisztán, rendezetten és minimalista módon tartják rendben. A priorizálók telefonjának kezdőképernyője jellemzően az általuk gyakran használt applikációkból áll.

Ha priorizáló, valószínűleg több ezer olvasatlan e-mailje és azonnali üzenete van, mert a fontosakat elolvassa és megválaszolja, a többit pedig figyelmen kívül hagyja.

Mit árul el ez önről: Több munkát végez el kevesebb idő alatt, jobban, mint bárki más. Emellett csak olyan dolgokat vásárol, amelyekre szüksége van, és nincs türelme a csevegésekhez, mivel képtelen lényegtelen dolgokkal foglalkozni.

Tervező

A tervező típusú emberek nagyra tartják a rendezettséget, ami a kezdőképernyőjükön is meglátszik. Jellemzően beosztják a feladatok elvégzéséhez szükséges időt, egymás után szervezik a feladatokat, és pontos, részletes projektterveket készítenek. A tervező ritkán tér el a terveitől.

Ha a fenti leírás jellemző önre, akkor a kezdőképernyő elrendezése valószínűleg nagyon praktikus, rendezett és szervezett. A rendszerezés érdekében applikációit funkció szerinti mappákba csoportosítja, vagy az appok ikonjának megfelelő szín szerinti sorrendben helyezi el.

A tervezők rendezett kezdőképernyő-elrendezése arról árulkodik, hogy gyakran találnak mások által figyelmen kívül hagyott hibákat, nem hagyatkoznak a legújabb trendekre, és inkább olyan dolgokra támaszkodnak, amelyek az életük minden területén – beleértve a divatot, a társadalmi és a munkahelyi életet – kipróbáltak és megbízhatóak.

Mit árul el ez önről: Nincs társasági élete, és az ideje nagy részét munkával tölti. Amikor a barátai például meghívják egy italra, tisztelettel visszautasítja, ha az már nem fér bele az aznapi programjába.

Rendszerező

Egyszerűen fogalmazva, a rendszerező típusú emberek maguk az ideális csapatjátékosok, ezért gyakran ösztönzik a csapatmunkát a hatékonyság maximalizálása érdekében, és intuitív módon hoznak döntéseket.

Rendszerezőként általában vidám és színes a telefonja háttérképe, amelyen közeli barátai, kollégái, családtagjai vagy éppen házi kedvencei vannak. A kezdőképernyője a zene- és a fotógaléria-alkalmazásokból, valamint a kommunikációs alkalmazásokból áll, amelyek segítségével hatékonyan tud kapcsolatba lépni másokkal.

Magas érzelmi intelligenciája miatt ő az a személy, akihez bárki fordulhat, ha kollégáinak, barátainak vagy családtagjainak segítségre van szükségük problémáik kezelésében.

Igazi emberbarát, aki látszólag mindent kézben tart. Ez általában a saját kárára történik, mert annyi időt tölt másokkal, hogy elfelejt önmagával törődni.

Vizualizáló

A vizualizálók egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy innovatívok és kreatívak, ezért telefonjuk kezdőképernyője általában színes. Valószínűleg az alkalmazásaikat is színek szerint rakják sorrendbe kezdőképernyőjükön, de általában csak az esztétika kedvéért.

Vizualizálóként rendkívül kreatív személyiségről van szó, aki stratégiailag gondolkodik a projektekről, hatékonyan kezel egyszerre több ötletet, miközben hatékony a feladatok végrehajtásában.

Emellett nagyon szociális természetű, és ez megmutatkozhat az azonnali üzenetküldő alkalmazásoktól, például a WhatsApptól és a közösségimédia-alkalmazásoktól érkező értesítések számában – ezek a kezdőképernyőn található legvalószínűbb alkalmazások közé tartoznak.

Háttérképe valószínűleg a legutóbb meglátogatott hely gyönyörű tájának képe, egy színes műalkotás vagy valamelyik kedvenc animációs karakter képe.

Mit árul el ez önről: Társasági lény, aki szeret utazni és új dolgokat megtapasztalni. Emellett kreatív és szívesebben dolgozik rugalmas munkakörnyezetben.

Persze személyiséged a fent említett típusok közül kettő vagy több kombinációja is lehet. De akár az is lehet, hogy a kezdőképernyőd nem is tükrözi a személyiségtípusodat, mert az csak egy kezdőképernyő, nem kell véresen komolyan venni.

(Borítókép: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images)