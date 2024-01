Való igaz, hogy a mesterséges intelligencia (AI) egyre inkább része mindennapi életünknek, és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) statisztikái szerint már a munkahelyek mintegy 40 százalékát érinti térnyerése világszerte – mondta a CNN szerint Bill Gates a davosi Világgazdasági Fórumon (mint korábban írtuk, a milliárdos arról is beszélt az eseményen, hogy mi miatt aggódik a legjobban).

Bill Gates azt mondta: nem feltétlenül ellenzi a mesterséges intelligencia terjedését, de úgy véli, a történelem azt mutatja, hogy minden új technológiával együtt jár a félelem, de leginkább az új lehetőség.

Ahogy az 1900-as évek elején is történt a mezőgazdaság és az ipar gépesítésével, az emberek akkor is féltek. Viszont később rájöttek, hogy ez az egész folyamat sok új dolgot és munkalehetőséget teremtett. Most is valami ilyesmire készülhetünk