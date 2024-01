Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) leállította a Boeing 737 MAX keskeny törzsű repülőgépek további gyártását, ugyanakkor engedélyt adott a 737 MAX 9-es típusnak, hogy egy alapos ellenőrzési folyamatot követően újra repülhessen – írja a hvg.

Mike Whitaker, a Szövetségi Légügyi Hivatal igazgatójának elmondása szerint a vizsgálat alátámasztotta a bizalmat a MAX 9-esek újbóli repüléséhez, de mindaddig nem lehet bővíteni ezek gyártását, amíg a Boeing nem javítja ki a minőségellenőrzési problémákat.

A Boeing vezérigazgatója a múlt héten azzal nyugtatta meg a közvéleményt, hogy

igyekeznek többet nem hibázni.

A Boeing gépeivel a közelmúltban több komoly technikai probléma akadt, a legsúlyosabb: a hónap elején a levegőben kiszakadt egy gép ajtaja. Azóta kiderült, hogy az ajtók rögzítésénél volt gond. Később az All Nippon légitársaság egyik gépén repedt be a pilótafülke ablaka. Megint később a Delta Air Lines Boeing 757-es gépe az atlantai repülőgép kifutópályájáról tervezett felszállni, amikor leesett és elgurult a gép orrkereke, de az Index is írt mostanában kigyulladó Boeingről.