A NASA közölte, április 8-án többfelé teljes napfogyatkozást figyelhetnek meg az Egyesült Államokban élők, de részlegesen majdnem a teljes lakosság láthatja a nem mindennapi eseményt.

A NASA kiemelte, az idei hasonló lesz, mint a 2017-es napfogyatkozás volt, azonban a mostani esemény több szempontból is különlegesebbnek ígérkezik, mint a hét évvel ezelőtti. A legfontosabb különbség, hogy a napfogyatkozás most nagyobb területet fed majd le, így sokkal több ember láthatja azt.

Az amerikai űrhajózási hivatal szerint 2024-ben az Egyesült Államokban élők 99 százaléka csodálhatja meg a részleges vagy teljes napfogyatkozást onnan, ahol él,

ezenkívül az ország minden szomszédos államában, valamint Alaszka és Hawaii egyes részein is legalább részlegesen tapasztalhatják a jelenséget a helyiek.

Az idei napfogyatkozás abban is különbözik a korábbitól, hogy jóval több ideig tart, egyes térségekben akár 4 perc 28 másodpercig lesz látható. A NASA hangsúlyozta, több szempontból is vizsgálják a jelenséget, amelyet tudományos szempontból is összehasonlítanak a 2017-es eseménnyel.

