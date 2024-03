Az amerikai nonprofit közlekedésbiztonsági szervezet, az Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) 65 éves története során eddig főleg különböző törésteszteket végzett, ülések és fejtámlák biztonságosságát, vagy épp az autók tetejének erősségét vizsgálta. Most először készítettek jelentést az intelligens vezetéstámogató rendszerek minőségéről. A rengeteg befektetés és fejlesztés ellenére a sofőr nélküli önvezető autók korszaka a várakozások ellenére még nem köszöntött be, viszont sok márka kínál a sofőr szerepét részben átvállaló részben önvezető rendszereket.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy ezek jobbá vagy biztonságosabbá teszik-e a vezetést. A gyártók – mi mást tehetnének – többnyire azt állítják, hogy igen. Az IIHS azonban ennek az ellenkezőjére jutott. A 14 vizsgált rendszerből 11 megbukott, csak egy bizonyult elfogadhatónak, kettő pedig majdnem elfogadhatónak.

A vizsgált rendszerek nem az ADAS-ként is ismert vezetéstámogató szolgáltatások, mint az automatikus vészfékezés, holttérfigyelés, vagy sávelhagyásra figyelmeztető funkció, hanem emberi közreműködést feltételező részben önvezető működések, mint az adaptív tempomat, sávtartó és sávváltó automatika.

A probléma, hogy ezek néha azt is megengedik, hogy a sofőr levegye a kezét a kormányról, az ember figyelme azonban a nagy támogatás közepette könnyen lankad, és a reakcióidő akkor is elmarad az elvárttól, amikor hirtelen vissza kell venni a kormányzást.

A részben önvezető rendszereknek ezért

ismerniük kellene a nekik asszisztáló emberek figyelmi állapotát,

hogy például ne induljanak el, amikor a vezető nem az útra figyel. Ezeket a rendszereket azonban könnyű becsapni. Nem akadnak fenn azon, ha a vezető fejét fátyol borítja így nem világos, hogy ébren van-e vagy ott van-e egyáltalán. A kormányra erősített tépőzáras bokasúllyal azonnal szimulálni lehetett az emberi kéz fogását. A vizsgálatban olyan rendszerrel is találkoztak, ami nem törődött azzal, hogy nincs bekötve a biztonsági öv.

Nem érdemes a lovak közé dobni a gyeplőt

A teszteken „elfogadható” minősítésel átment a Lexus LS rendszere a Teammate with Advanced Drive, „marginálisan” épp elfogadhatónak bizonyult a General Motors Super Cruise és a Nissan ProPILOT Assist rendszere. Futottak még a BMW, a Ford, a Genesis, a Mercedes-Benz, a Tesla és a Volvo rendszerei, illetve a Lexus egy másik, kevésbé jól sikerült automata tempomat rendszere.

Az IIHS jelentése kiemelte, hogy egy jármű sem teljesített mindenben jól, az egyes rendszerek viszont egyenként jól teljesítettek egy-egy részterületen. Jelezték továbbá, hogy a tesztelés idején is érkeztek szoftverfrissítések a járművekhez, e frissítések működését már nem vizsgálhatták – ilyen eset volt például a Tesla. Bizonyos esetekben elképzelhető, hogy a biztonsági problémák egyszerű szoftvertelepítéssel megoldhatók – ez mindenképp izgalmassá teszi a következő ilyen teszt végeredményét.

