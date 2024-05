A közlekedés jövője nem csak az elektromosság, de a városiasodással terjedő mikromobilitási megoldások és általában véve az egyre intelligensebb járművek forgalmáról szól. E jövő felé tör utat három magyar cég – a Commsignia, a GPS Tuner és a Microsec –, amelyek szakértői közösen meséltek arról, hogy min dolgoznak.

A közlekedés fejlődésének közeli jövője messziről nézve az önvezető autók ellentmondásos képességeiről szólnak, de egészen testközelből egy sor újragondolt és átmenetet jelentő eszközről, elektromos rollerekről és elektromos kerékpárokról, a felszín alatt pedig közlekedési infrastruktúra és járművek egymás közötti kommunikációjáról szól.

A V2X, vagyis a jármű és minden más közötti kommunikáció egy olyan fejlődési lépcső, ami korábbiaknál hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi a közlekedést. Ahogy a Commsignia, a GPSTnuner, és a Microsec közös eseményén megtudhattuk: ha már egy életet megmentettek már megérte.

A titkos fűszer

Amint azt a Boston Consulting Group iparági szakértője megvilágította, a közlekedés jövője nem csak kevesebb baleset, de kevesebb dugóban töltött óra és kevesebb károsanyag kibocsátás. Mindez a következő évtized során új mobilitási megoldásokat hoz, mint az autó- vagy e-kerékpár megosztás (merészebb fantáziájúaknak repülő autók) és 500 milliárd dolláros átalakulást jelent.

Ezen a területen komoly keresnivalójuk van a kis szoftveres cégeknek. Ez egy olyan mezőny, amelyben magyar cégek versenyképesek és nemzetközi szinten jó pozíciókat foglalhatnak el.

A Commsignia kiváló példa erre, mert fejlesztő munkájukba olyanok fektetnek, mint a Samsung vagy a Qualcomm, és Los Angeles, Las Vegas és Detroit útjai mentén, Olaszország és Csehország autópályái telepítik eszközeiket, amelyeket Volkswagen autókba is beépítenek. A 2012-ben alapított cég ma nemzetközi szinten is a legnagyobbak közé tartozik a járműkommunikációs szoftverek és hardverek fejlesztése terén.

A rádión kommunikáló, saját mikrohullámú frekvenciával rendelkező V2X eszközök sugározzák a jármű fontosabb adatait, amiről nem csak az tudható, hogy milyen sebességgel halad, de az is, ha hirtelen vészfékezést végez – egy ilyen jelzés hatalmas vívmány a balesetek megelőzésében, például egy autópályán kialakuló, nem belátható szituációban.

A járműkommunikáció arra is használható, hogy vészhelyzetre reagáló járművek utat nyissanak maguknak a közlekedési lámpák átállításával – erre már korábban is léteztek megoldások, a V2X esetében ez csak egy a különböző lehetőségek közül. Hogy csak az avatkozzon be a közlekedési lámpák működésébe, akinek feltétlenül szükséges, arról a kommunikáció részét képező digitális aláírások gondoskodnak. Ez utóbbi 40 éve minősített bizalmi szolgáltató Microsec szakterülete. A cég képviselőjétől megtudtuk, hogy a terület különleges kihívása, hogy egy olyan infrastruktúrát igényel, ami nemcsak a megbízhatóságot jelentő digitális aláírást ellenőrzi, de közben a szereplő bizalmas adatait is megvédi.

A magyar trióból a GPS Tuner az, amelyik az intelligens kommunikációt az autókból elviszi a valamivel egyszerűbb, csőből hajtogatott közlekedési eszközökhöz, az elektromos kerékpárokhoz. A cég fejlesztései között olyan e-kerékpár specifikus megoldások vannak, mint a hatótávot számító, töltőhelyet mutató navigáció, ami adott esetben integrálja a V2X lehetőségeit is, és ahogy annak lennie kell kitekint olyan futurisztikus technikákra, mint amilyen egy kiterjesztettvalóság-szemüveg.

A közlekedés fejlődése egy turbulens terület, a járműkommunikációs megoldások terjedése az elmúlt években elmaradt ugyan a várttól. A Commsignia megoldásai segítségével egy autó érzékelheti a V2X képessé tett rollert vagy kerékpárt, akkor is, ha az a holttérben vagy tereptárgy takarásában van – ez pedig azért nem elhanyagolható lehetőség, mert egy autó biztonsági szolgáltatásaihoz mérve egy kerékpáros sokkal kiszolgáltatottabb, amiről sokat mesélhetnének a városi bringás szerző egykori vállszalagjai.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)