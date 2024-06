Keményebbek a nők az űrben, mint a férfiak. Ezt egy amerikai tanulmány is megerősítette most – derül ki a The Guardian cikkéből.

Az összefoglaló szerint a hölgyek jobban viselik a furcsa idegenek jelenlétét, a féreglyukakon át haladó teszteletlen gépeket, vagy az éppen feléjük gyanútlanul közeledő meteorokat.

A tanulmány kimondja, hogy a férfiak génaktivitása később normalizálódik a Földre való visszaérkezés után, mint a nőké.

Tanulmány szerint

a nők tehát jobban viselik az űrrepülés okozta stresszt, mint a férfiak.

Az amerikai tanulmány szerint a férfiaknál a génaktivitás jobban megzavarodik, és a Földre visszatérve hosszabb időbe telik, amíg visszatér a normális szintre.

A Christopher Mason, a New York-i Weill Cornell Medicine fiziológiaprofesszor által vezetett kutatócsoport a SpaceX Inspiration4 2021-es küldetésében részt vevők adatait vetette össze 64 másik asztronautáéval, így jutott a fenti felismerésre.