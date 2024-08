A júliusi Crowdstrike informatikai katasztrófa egyik érintettje, a Delta Airlines légitársaság egy jogi levelet küldött a végpontok közötti védelemmel foglalkozó cégnek, melyben jogi eljárással fenyegették őket, mivel az informatikai kimaradás miatt öt nap alatt több ezer járatot töröltek, ezzel nagyjából 500 millió dollár bevételtől estek el – a CrowdStrike pedig nem adott kompenzációt.

Az IT-óriás egy frappáns levélben válaszolt a légitársaságnak. A CrowdStrike arról számolt be, hogy véleményük szerint egyáltalán nem követtek el súlyos mulasztást, és azt is elutasítják, hogy szándékosan szegtek volna szerződést. Úgy gondolják, mindent megtettek, egy nappal később pedig egy új frissítést is kiadtak, mely helyreállította a problémát a legtöbb partnerüknél. Emellett a Deltára borították az érveiket, miszerint a légitársaság hibája az, hogy olyan lassan állították helyre rendszereiket, amit „ha jogi útra terelnék a dolgot, magyarázhatnak a befektetőiknek, a partnereiknek és az esküdtszéknek is” – írja a Gizmodo.

Megbánásunkat és bocsánatkérésünket fejeztük ki minden partnerünknek, amit az incidens és az azzal kapcsolatos zavar okozott. Azonban egy értelmetlen jogi eljárás egyik félnek sem lenne konstruktív. Reméljük, a Delta beleegyezik abba, hogy közös nevezőre jussunk a bíróságon kívül

– mondta a CrowdStrike szóvivője. Az IT-cég a hírek szerint UberEats kuponokat adott a partnereinek, ám ez láthatólag nem volt elegendő a Delta Airlinesnak.

A júliusi informatikai katasztrófa az eddigi legsúlyosabb volt a szakértők szerint. A CrowdStrike nevű informatikai biztonsági cég egy hibás frissítést adott ki, amely megbénította az összes Windows operációs rendszerrel rendelkező gépet, amely a végpontvédelmi programjukat használta. Bár a problémát egy nap alatt elhárították, egészségügyi cégek, kormányszervek és repülőtársaságok is megsínylették a hibás kiadott frissítést.