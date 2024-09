Bérci György halálának híréről a The New York Times számolt be vasárnap. A lapnak lánya, Katherine DeFevere erősítette meg a gyászhírt. Közlése szerint Bérci György még bő két héttel korábban, augusztus 30-án halt meg a kaliforniai Thousand Oaksban, egy kórházban.

Bérci György 1921-ben született Szegeden. A zsidótörvények miatt nem vették fel egyetemre, ezért műszerésztanonc lett, és két évig műszerészsegédként dolgozott.

1942 októberében behívták munkaszolgálatra, és két évig egy, a románi határhoz közel fekvő munkatáborban dolgoztatták.

1944 nyarán ötszáz társával együtt vonattal egy németországi koncentrációs tábor felé indították.

A vonatjuk megállt a Keleti pályaudvaron, ahol őreik egy bombatámadást jelző szirénát hallva elmenekültek, ekkor tudott megszökni többedmagával. Ezt követően a második világháború végéig a budapesti ellenállásnak dolgozott.

A háború után, 1945-ben a Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karára iratkozott be, ahol 1950-ben summa cum laude minősítéssel szerzett orvosi diplomát. Pályáját a szegedi I. számú Sebészeti Klinikán kezdte. Két évig gyakornokként dolgozott, majd 1953-tól 1956-ig a budapesti Szabolcs Utcai Kórház sebészetére került, Littmann Imre professzor mellé. 1954-ben szakvizsgázott.

Az 1956-os forradalmat követően anyjával és mostohaapjával, Breszlauer Ferenc kereskedővel elhagyták az országot.

1957-ben Ausztráliába utazott, ahol Melbourne-ben, az egyetemi sebészeti klinikán Maurice Ewing professzor mellett kezdte el új pályafutását a kísérleti sebészet területén. 1959-ben előadóvá (lecturer) nevezték ki, 1962-ben kifejlesztette az első, endoszkóppal használható miniatűr kamerát, ami hozzájárult a videóendoszkópia fejlődéséhez.

Ugyanebben az évben az Egyesült Államokba utazott, ahol előbb Seattle-ben dolgozott a Washingtoni Egyetem Sebészeti Klinikáján, majd a hatvanas évek végén Los Angelesbe hívták, ahol a Cedars-Sinai Medical Center munkatársa, illetve hamarosan az intézmény sebészeti osztályának igazgatója lett.

Mint a The New York Times írta, Bérci György újításai az endoszkópos, laparoszkópos beavatkozások terén nagy szerepet játszottak a műtétek forradalmasításában, és abban, hogy minimalizálják az egy-egy műtéthez szükséges vágások méretét.

Megváltoztatta a modern sebészet működését olyan technikák és műszerek kifejlesztésével, amelyek segítségével az orvosok jobban láthatják és kezelhetik a test belsejét

– foglalták össze, majd hozzátették, hogy Bérci György „precíz szemmel és egy feltaláló lelkesedésével dolgozott olyan újításokon, amelyek lehetővé tették az orvosok számára, hogy jobban lássák a húgyhólyagot, a vastagbelet, a nyelőcsővet, a prosztatát, a közös epevezetéket és más testrészeket”.

Kiemelték azt is, hogy Bérci György kora ellenére egészen 2024 nyaráig vezető pozíciót töltött be a Cedars-Sinai Medical Centernél. Továbbá rengeteg sebész képzésében szerepe volt, miután két egyetemen, a University of Southern Californián és a University of Californián is tanított. Ezen kívül több mint 200 tudományos cikket publikált, valamint tankönyveket, tankönyvi fejezeteket írt az endoszkópos sebészetről.

2012-ben a budapesti Semmelweis Egyetemen róla nevezték el a Sebészeti Oktató és Kutató Laboratóriumot. Az egyetemnek díszdoktora is volt, századik születésnapján Merkely Béla rektor üdvözlő levéllel köszöntötte őt.