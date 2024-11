Kedd hajnalban a SpaceX Nemzetközi Űrállomáshoz indított teherűrhajóján elhagyta a Földet az első fa műhold, a LignoSat. A Kiotói Egyetem és a Sumimoto Forestry fafeldolgozó cég közös programjában épített eszközt később 400 kilométeres magasságban állítják pályára.

A LignoSat célja, hogy bizonyítsa a megújuló anyagok űrbeli felhasználásának létjogosultságát. A korábban feljuttatott anyagminták tesztjeiből kiderült, hogy a fa kiválóan működik az világűrben, nem rohad, nem vetemedik és oxigén hiányában nem is igazán gyúlékony. Nagy előnye, hogy a felhasználás végén minimális nyomot hagy a környezeten, például nem ég a felső légkört pusztító aeroszollá, mint a fém műholdak, a maradványok sem érik el a felszínt. A japán szakemberek emiatt úgy gondolják, hogy egy nap talán be is tiltják a fém műholdakat, ami nagyon kapóssá tenné az általuk fejlesztett technikát.

A Kiotói Egyetem az egykor amerikai űrsiklón utazó veterán űrhajós Takao Doi vezetésével 50 éves programot indított, amelynek keretei között olyan erdőket ültetnek, amelyek anyagából a Holdon és Marson terveznek faházakat építeni.

A LiignoSat a tervek szerint pályára állítása után fél évig figyeli majd saját magát. Útján 45 percenként váltja majd a sötétséget a napfény, így kiderül például, hogy hogyan tűri a fa, hogy a fedélzeti hőmérséklet folyamatosan 100 és mínusz 100 Celsius-fok között ingadozik. Az építők arra kérdésre is választ kapnak, hogy mennyire képes árnyékolni a fa a félvezetőket érő kozmikus sugárzást.

A műhold építéséhez a teszteken leginkább bevált japán magnólia fajtát, a honokit használták, amiből hagyományosan a szamurájkardok hüvelyének készítik. A szerkezetet építéséhez ugyancsak tradicionális japán ács megoldásokat használtak, összeállításához nem volt szükség csavarokra vagy ragasztóra.

