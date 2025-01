A Star Walk amerikai csillagászati applikáció oldalának beszámolója szerint

január 21-én hat bolygó – a Mars, a Jupiter, az Uránusz, a Neptunusz, a Vénusz és a Szaturnusz – együttállása megfigyelhető. Mint írták, „ezek közül négy bolygó (Mars, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz) szabad szemmel is jól látható lesz”, a Neptunusz és az Uránusz észleléséhez viszont teleszkópra vagy egy erős távcsőre lesz szükség.

Ezt követően egy újabb bolygóegyüttállásra kerül sor 2025. február 28-án. Akkor hét bolygó – Szaturnusz, Merkúr, Neptunusz, Vénusz, Uránusz, Jupiter és Mars – együttállása lesz megfigyelhető az éjszakai égbolton. Közülük négy (Merkúr, Vénusz, Jupiter és Mars) könnyen látható lesz szabad szemmel is, az Uránuszhoz és a Neptunuszhoz viszont teleszkóp vagy távcső lesz szükség, a Szaturnusz pedig a Föld néhány pontjáról valószínűleg nem is lesz látható.

Azt is megjegyezték, hogy az érdeklődőknek a Sky Tonight nevű alkalmazás is segíthet abban, hogy megnézzék, hogyan fognak kinézni az együttállás az ő tartózkodási helyükről az adott napon.

Ezért ritka az efféle együttállás: 55 évet kell várni egy hasonló eseményre

A Star Walk beszámolójában arra is kitértek, hogy a fenti kettőt követően elég sokat kell várni arra, hogy ehhez hasonló együttállásokat láthassunk:

2040. szeptember 8-án öt bolygó (Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz) együttállása lesz szabad szemmel látható az égen, és mellettük még a Hold is látható lesz a Vénusz és a Szaturnusz között.

Hat bolygót 2080. március 15-én lehet majd egymás mellett megfigyelni: ezek a Vénusz, a Merkúr, a Jupiter, a Szaturnusz, a Mars és az Uránusz lesznek, amelyek a reggeli égbolton tűnnek fel. Az utóbbi együttállás azért különösen figyelemre méltó, mert ez a Szaturnusz és a Jupiter „nagy együttállása” lesz, és így mindössze hat ívpercnyire lesznek egymástól.

2161. május 19-én a Naprendszer összes bolygója – beleértve a Földet is – a Nap egyik oldalán fog összegyűlni. Ez a bolygóegyüttállás közvetlenül hajnal előtt lesz látható az amerikai oldal beszámolója szerint.

Azután 2176. november 7-én is lesz egy ugyanilyen együttállás, de akkor közvetlenül napnyugta után lesz látható a Föld égboltján.

És 2492. május 6-án is lesz még egy ilyen együttállás, szintén közvetlenül napnyugta után.

Ausztráliában a mostani együttállás miatt különösen szerencsések

A The Guardiannek nyilatkozva Rebecca Allen asztrofizikus, az ausztráliai Swinburne Egyetem űrtechnológiai és ipari intézetének társigazgatója a január 21-i együttállásról elmondta: nem gyakori alkalom ennyi bolygó együttállását látni,

és ez különösen a külső bolygókra, így például a Neptunuszra.

„Történetesen az összes a Napunk ugyanazon oldalán, az égboltunk ugyanazon fokain belül kering, így láthatjuk őket. Ez különleges. Ez valójában a perspektíváról szól. Ezek a bolygók mind hatalmas távolságban vannak tőlünk és egymástól is” – mondta Allen,

Kifejtette azt is, hogy a Naphoz közelebbi bolygók, mint például a Vénusz fényesebbek és könnyebben láthatóak lesznek. A gyakran „hajnalcsillagnak” vagy „esthajnalcsillagnak” nevezett bolygó a Holdhoz hasonló módon megy át fázisokon, és érdekes lehet akár heteken keresztül is figyelni. A Vénusznak és a Szaturnusznak pedig már január korábbi napjaiban is volt együttállása, – az utóbbi bolygó Rebecca Allen szerint most azért is különösen érdekes, mert teleszkóppal még a gyűrűit is látni lehet majd.

A Mars és annak vonásai pedig ugyancsak különösen tisztán látszódhatnak, miután a bolygó oppozícióban van, a Nappal, tehát a Marsot úgy nézhetjük, hogy a Nap közben mögöttünk (tehát a Föld mögött) van. A Jupiter pedig az Orion csillagkép közelében jelenik meg, és Allen szerint teleszkóppal látni lehet akár a Jupiter felszínén lévő felhőket és a bolygó néhány holdját is.

Rebecca Allen szerint a legjobb látvány január 21-e körül lesz, amikor a Hold fogyatkozik.

Nagyon szerencsések vagyunk, mindannyian a Földön, hogy ezt az együttállást a leghíresebb és legkönnyebben látható nyári csillagképekben fogjuk látni... az Orionban, az Ikrekben és a Bikában

- mondta az ausztráliai egyetemi kutató.

Con Stoitsis, a Victoriai Csillagászati Társaságtól mindehhez azt tette hozzá, hogy a „bolygóparádé” mellett ezt az este jó alkalom lehet arra is, hogy olyan szatelliteteket figyeljünk meg, amelyek úgy néznek ki, mintha mozgásban lévő fényes csillagok lennének. „Elég nagy a nyüzsgés odafent. Ha leülsz a csillagok alatt, és előveszel egy nyugágyat, azt mondanám, hogy valószínűleg egy órán belül fél tucat műholdat fogsz látni” – fogalmazott.

Ha vannak földönkívüli civilizációk, akkor nekik is jól jöhet a Naprendszer vizsgálatában

A BBC a saját cikkében azt a kérdést is körbejárta, hogy a perspektíván túlmenően lehet-e egyéb tudományos jelentősége az efféle együttállásoknak, különösen a február véginek. Mint írták,

az együttállásoknak van néhány újszerű felhasználási módja is, például a földönkívüli élet létezésének vizsgálata olyan naprendszerekben, ahol az exobolygók a mi nézőpontunkból egymás előtt haladnak el.

Mint felidézték, 2024-ben Nick Tusay, az amerikai Pennsylvaniai Állami Egyetem végzős hallgatója arra használt fel egy együttállást, hogy a Trappist-1 rendszer világai között esetlegesen elküldött kommunikációs jelek után kutasson (tehát ahhoz hasonló jeleket keresett, mint amelyeket például a Földről a Marsra küldünk a saját űrkutatásaink alatt).

„Ez érdekes lehet bármikor, amikor két bolygó együtt áll” – mondta a hallgató. Az ő esetében a keresések nem jártak eredménnyel,

de ugyanez elméleti síkon vica versa is működhet: amennyiben léteznek kellően fejlett földönkívüli civilizációk, ők is eljátszhatják ugyanezt az együttállások idején a naprendszerrel.

Nem lehetetlen elképzelni, hogy valaki az ellenkező oldalról figyeli az itteni eseményeket, és „talán egy másik idegen civilizáció is lehetőséget lát ebben, hogy saját vizsgálatokat folytasson” a Naprendszerben – fejtette ki Nick Tusay.

De az együttállások nekünk is segíthetnek a Naprendszer felfedezésével kapcsolatos tudományos megfigyelésekben, kutatásokban. Többek közt például abban is, hogy a külső bolygókat rövidebb idő alatt el lehet érni ilyenkor egy-egy űrszondával, kihasználva a megnövekedett gravitációs vonzást, és az azzal együtt járó „csúzlihatást”. Erre már volt is példa, hiszen a Voyager1 és 2 ikerűrszondák is így érték el relatíve rövid idő alatt a Naprendszer külső peremét.