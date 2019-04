99 évig élt az emberi tükörkép

Különleges orvostudományi esetről számolt be hétfőn a CNN: a 99 éves korában meghalt Rose Marie Bentley-hez hasonló ember ötvenmillióból ha egy akad a világon. Az amerikai nő különleges egészségi állapotára csak halála után, boncolásakor derült fény, az orvosok szerint nagyon ritka veleszületett rendellenessége volt, amit úgy ír le a tudomány, hogy "situs inversus levocardiával".

Fotó: Bentley család Rose Marie Bentley

A legtöbb ember, aki testét felajánlja tudományos célokra, ismeretlen marad a nagy nyilvánosság előtt, erről a kutatók a magánélet védelme érdekében gondoskodnak, de Rose Marie Bentley esete annyira különleges, orvosi tankönyvekbe illő, hogy esetében a család beleegyezésével kivételt tettek.

A situs inversus latin orvosi kifejezés nagyjából annyit tesz, hogy fordított helyzet. A Wikipedia szerint tízezerből egy ember születik ezzel a rendellenességgel, aminek következtében "a nagyobb belső szervek normál helyzetükhöz képest jobb-bal irányban tükrözve helyezkednek el".

Fotó: Shutterstock / Courtesy of Oregon Health & Science University Balra a normális anatómia, jobbra a situs inversus levocardia szervek elrendezése látható

Rose Marie Bentley esete ezen belül is különleges, még sokkal ritkább, mivel miközben szervei az átlagemberekhez képest tükrözve helyezkedtek el testében, a szíve a helyén, azaz a bal oldalon volt, amit levocardiának hívnak az orvosok. Mindezen túl a nőnek egyéb egészségügyi furcsaságai is voltak, emiatt afféle orvosi unikornisként kezdték emlegetni a kutatók.

Az "situs inversus levocardiával" mellett az egyik legmeghökkentőbb furcsaság, amit boncolás során találtak, hogy a szívéhez rendellenesen csatlakozott egy nagy ér, a "vena cava inferior", az úgynevezett alsó üreges visszér. Ez a véna a test legnagyobb gyűjtőere, amely a gerincoszlop jobb oldalán halad és a vénás vért az alsó végtagokból és a törzs rekeszizom alatti részéből a jobb szívfél irányába szállítja. Bentley esetében ez a fő ér a bal oldalon vezetett, és nem közvetlenül a szívbe csatlakozott, hanem több vargabetűt téve teste felső részén, a szív jobb oldalához.

Fotó: Courtesy of Oregon Health & Science University Rose Marie Bentley rendellenesen csatlakozott nagy ere, a "vena cava inferior"

Bentley testében több hasonló, szerveihez úgymond rosszul bekötött érre is bukkantak, vagy éppenséggel azok teljes hiányát tárták fel. Ezen kívül a tüdeje is különleges volt, a szokásos három helyett csupán két tüdőlebeny fejlődött ki a nő esetében. Szívének jobb pitvara kétszer akkora volt, mint a normális. Gyomra, lépe a jobb oldalon, mája a bal oldalon helyezkedett el, belei is tükörképet mutattak az átlagos emberéhez képest.

Situs inversus levocardiával igen korán, a terhesség 30-45 napja között alakul ki, máig ismeretlen okból. 22 ezer csecsemő közül egy születik ilyen rendellenességgel. Mivel ez az állapot általában súlyos szívműködési zavarokhoz vezet, kevesen, legfeljebb 5-13 százalékuk él meg hosszú életet (az esetleírások mostanáig egy 13 éves fiút tartottak számon, illetve egy 73 éves beteget, aki legtovább élt ezzel a kondícióval). De Rose Marie Bentley esete azért is nagyon különleges, mert az ötgyerekes oregoni fodrásznő alapvetően makkegészséges volt, semmi gondja nem volt a szívével, 99 éves korában, természetes halállal halt meg. Állapotára először akkor derülhetett volna fény, amikor vakbélműtétje során az orvosok elsőre nem találták a gyulladt bélszakaszt, de későbbi epehólyag- és méhműtétjeinél sem fogtak gyanút.