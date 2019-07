Az olcsó nyaralások hozzájárulhatnak, hogy egyre gyakoribb a bőrrák

Csak az elmúlt évtizedben 45 százalékkal emelkedett a bőrrák előfordulása Nagy-Britanniában, ami részben az olcsó repjegyek és nyaralások számlájára írható – írja a Sky News.

A Cancer Research UK nevű szervezet felmérése szerint a legsúlyosabb bőrráktípus, a melanóma előfordulása a legfrissebb elérhető adatok szerint 2014 és 2016 között 35 százalékkal volt magasabb a nőknél és 55 százalékkal a férfiaknál, mint 2004 és 2006 között. A betegség még mindig a 65 év fölöttiek körében gyakoribb, de a 25-49 évesek között is 70 százalékkal többször fordul elő, mint a kilencvenes években: 100 főre vetítve 18-ról 26-ra nőtt a melanómás esetek száma.

A szervezet szerint a növekedés oka részben az, hogy előbb a hetvenes évektől az olcsó utazási csomagajánlatoknak, majd az elmúlt néhány évtizedben az olcsó repjegyeknek köszönhetően az emberek gyakrabban és egyszerűbben jutnak el a strandokra, azaz jobban ki vannak téve a napsugaraknak, mint korábban. Azt ugyanakkor ők is hozzáteszik, hogy a statisztikai növekedéshez az is hozzájárulhatott, hogy egyre nagyobb a betegséggel kapcsolatos tudatosság, ezért egyre több eset jut el orvosig, és ezzel a statisztikákba is.

Szakértők szerint tíz melanómás esetből kilenc megelőzhető lenne, ha az emberek minden alkalommal használnának megfelelő védelmet nyújtó naptejet, amikor erős napsütésnek vannak kitéve. Már a kétévenkénti egy leégés is megháromszorozza a melanóma kialakulásának esélyét.