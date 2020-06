Soha ilyen keveset nem szexeltek az amerikai fiatalok

Alig húsz év alatt ijesztően megnőtt a szexuálisan inaktívak aránya az amerikai fiatalok körében - írta a CNN a San Diegó-i Állami Egyetem kutatóinak pénteken publikált egészségügyi tanulmányra hivatkozva.

2000-ben a 18-24 év közöttiek között 18,9 százalék volt azok aránya, akik nem éltek szexuális életet, 2018-ra arányuk 30,9 százalékra nőtt.

Tovább tart felnőni

A tanulmány szerint jelenség sok összetevőből álló kulturális-társadalmi-gazdasági folyamattal magyarázható. Nem csak a szexuális élet tolódik későbbre, de a társas kapcsolatok kialakítása, a randizás, az összeköltözés, és a gyerekvállalás is egyre idősebb korra tevődik át - magyarázta az egyetem egyik professzora, Jean M. Twenge.

A magyarázata ennek is egyszerű: később válnak öneltartóvá, gazdaságilag szüleiktől függetlenné az újabb generációk.

Ez abból is látszik, hogy a legkevésbé azok élnek szexuális életet a fiatalabb korcsoportban, akik munkanélküliek vagy alacsonyabb jövedelműek.

Passziánsz szex helyett

Nem magyarázzák meg viszont a fentiek azt a tényt, hogy az idősebb korcsoportok is egyre kevésbé élnek szexuális életet a korábbi, azonos korú korcsoportokhoz képest. Ez leginkább a digitális élet terjedésének tudható be. Twenge szerint egyszerűen arról van szó, hogy ma már könnyen lehet más elfoglaltságot találni késő éjszaka, ha valaki még nem aludna: ott vannak az internetes, vagy bármilyen számítógépe játék, és a közösség oldalak.

Persze, ebből az is következhetne, hogy a partnerkeresés is könnyebbé válik, a tanulmány szerint azonban a személyek közötti élő kapcsolatok pótlékaként is szolgál a digitális kapcsolattartás.

Hosszú távon azonban nem kifizetődő az ilyenfajta elszigeteltség, amelynek növekedése nem csak az Egyesült Államokban mérhető. A tanulmány készítői arra figyelmeztetnek, hogy a frusztráció és a stressz mértéke látványosan megnő a rendszeres, kiegyensúlyozott szexuális élet nélkül.