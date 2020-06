Méreginjekciókat forgalmazott négy amerikai homeopátiás gyártó

Az Egyesült Államok Élelmezési és Gyógyszerügynöksége (US Food and Drug Administration, FDA) négy homeopátiás szereket gyártó cégre csapott le, mert azok olyan injekciókat gyártottak és forgalmaztak, amikben nagy mennyiségben talált a hatóság mérgező anyagokat, jelentette az Ars Technica. Az FDA közleménye szerint sztrichnin (nux vomica), ólom-acetát (plumbum aceticum), oldatos higany (mercurius solubilis) és belladonna (nadragulyakivonat) volt a készítményekben.

Mik is ezek a szerek?

Az ólom-acetát az ecetsav ólommal alkotott sója, édeskés, mérgező kristályos anyag,

a higany mérgező nehézfém, a mercurius solubilis nevű oldatos készítményt maga Samuel Hahnemann, a homeopátia atyja alkotta meg,

a sztrichnin a farkasmaszlag nevű cserje magjában termelődő rendkívül mérgező alkaloid (egyes patkánymérgek fő összetevője),

a belladonna a nadragulya bogyójából készült kivonat, ami többféle mérgező alkaloidot (például atropint, szkopolamint) tartalmazhat.

A gyártók betiltott termékei részben intravénás injekciók voltak, azaz közvetlenül a véráramba adagolva fejtették ki hatásukat. A kellő szakértelem nélkül beadott injekció eleve az egyik legveszélyesebb módja az öngyógyításnak, az FDA pedig arra figyelmeztet, hogy a fenti méreganyagok közvetlenül a véráramba, vagy izomba adagolva rendkívül veszélyesek lehetnek.

Az FDA által betiltott szerek közös jellemzője, hogy ellentétben az alapvetően ártalmatlan, placebóként esetenként akár hatásosnak is mondható, csupán vizet és cukrot tartalmazó homeopátiás készítményekkel, ténylegesen tartalmaztak hatóanyagot, azaz a fentebb felsorolt mérgező vegyületeket. Az FDA arra is figyelmeztetett, hogy túl azon, hogy az ezeket a termékeket használók saját egészségüket veszélyeztetik a méreganyagok felügyelet nélküli adagolásával, az ellenőrizetlen gyártási körülmények, gyógyszergyártókra nézve kötelező higiénés és technológiai szabályok figyelmen kívül hagyása további kockázatot, akár életveszélyt is jelenthet a készítmények vásárlóira.

A négy cég a következő:

Hevert Pharmaceuticals LLC (USA)

MediNatura Inc. (USA)

8046255 Canada Inc. avagy Viatrexx (Kanada)

World Health Advanced Technologies Ltd. (USA)

A betiltott készítmények állítólag izom és ízületi fájdalmak, immungyengeség és idegrendszeri zavarok orvoslására adagolhatók.

Magyarországon is beszerezhetők olyan homeopátiás szerek, amik sztrichnint, ólmot, higanyt és nadragulyakivonatot "tartalmaznak", szerencsére csak a szokásos, végtelenül nagy hígításban, azaz tényleges hatóanyag-molekula nincs bennük, így szedésükkor nem kell tartani mérgezéstől, csupán a pénztárca kóros soványodásától.