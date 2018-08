Újabb Szfinxet áshattak ki a föld alól Egyiptomban

A helyi hatóságok szerint esélyes, hogy egy újabb, második Szfinxre bukkantak útépítők az egyiptomi Luxor közelében, írja az Independent. Az oroszlántestű, emberi fejű szobor akkor kerülhetett elő a föld alól, amikor az útépítők egy luxori út szélesítésén dolgoztak.

A szobor két népszerű Nílus-parti látványosság, Karnak és Luxor templomai között található, nagyjából 10 kilométernyire a Királyok völgyétől, Egyiptom ősi fáraóinak temetkezési helyétől.

Ha valóban eredeti leletről van szó, akkor a szobor kora nagyjából négy és félezer éves lehet: a szfinx i. e. 2500 körül épülhetett. A hatóságok még nem tettek közzé képet, és még nem is emelték ki a föld alól, mindenesetre már most bátorítják a turistákat, hogy ha arra járnak, nézzenek be az építési területre.

Mohamed Abel Aziz, a luxori antik tárgyakért felelős igazgató azt mondta, a nagyjából 3,6 milliárd forintos útépítési beruházás sorsát az új lelet fényében át kell gondolni.

Az első, azaz eddig egyetlen egyiptomi szfinx Gízában található, szintén i. e. 2500-ban épülhetett. A 73 méter hosszú és 20 méter magas szobor Hafré fáraónak állított emléket, de a történészek eddig is valószínűsítették, hogy más fáraók is kaphattak hasonló szobrokat Egyiptomban.