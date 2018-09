Hétmillió euróból lesz új múzeuma a Colosseumnak

Új múzeumot kap a római Colosseum az év végére, írja az MTI. "A múzeum az építmény történetét hivatott közelebb hozni a látogatókhoz" – jelentette ki Alfonsina Russo, a Colosseum régészeti parkjának igazgatója szerdán Rómában.

Az új múzeum azon a területen kap helyet, ahol jelenleg az ideiglenes kiállítások láthatóak. Az igazgató elmondása szerint a múzeumban a legelső ásatásokból származó kiállítási tárgyakat mutatnak be új technológiák segítségével.

A Colosseum és látogatóinak biztonságába hétmillió eurót (2,2 milliárd forintot) invesztálnak. Többek között újgenerációs kamerás megfigyelőrendszereket üzemelnek be és javítják a Colosseum körüli világítást is. "A biztonság fontos tényező nemcsak műemlékvédelmi szempontból, hanem a látogatók védelme szempontjából is" – mondta Russo.

A Colosseumot évente hétmillió turista látogatja. Az épületet időszámításunk szerint 70 és 80 között emelték, az ókori rómaiak a nyilvános kivégzésekre és gladiátorharcokra használták. A következő évben a Forum Romanum is új múzeumot kap Russo közlése szerint.