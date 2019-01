A Mazsihisz szerint tudománytalan és veszélyes a Veritas-igazgató nyilatkozata

A Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) közleményben tiltakozott Szakály Sándor, a kormányzati Veritas Intézet főigazgatójának néhány nappal ezelőtti nyilatkozata ellen, mert az szerintük sértő a zsidóságra nézve, tudománytalan, és még veszélyes is.

Szakály a napokban a Magyar Hírlapnak adott interjút. Ahogy arról mi is írtunk, ebben a történész több vitatott állítást is megfogalmazott. Az interjú apropója Nagy Imre szobrának Kossuth térről való eltávolítása volt, ezzel kapcsolatban azt mondta, valójában nem Nagy Imre vezette az 1956-os forradalmat, ő csak sodródott az eseményekkel. A Mazsihiszt viszont az a rész zavarja, ahol az antiszemitizmusról és a numerus clausus nevű 1920-as törvényről beszélt, amelyet szokás a nulladik zsidótörvénynek is nevezni.

Szakály szerint nem antiszemitizmus arról beszélni, hogy az államvédelmi hatóság és a Rákosi-rendszer meghatározó vezetői zsidók voltak, és a Horthy-rendszer sem épült antiszemitizmusra, a numerus clausus is másról szólt:

(...) a jogszabály nem is vonatkozott valamennyi egyetemre és karra, a szövegben konkrétan nem is szereplő zsidóságba pedig csak az izraelita hitűek, vagyis azok tartoztak bele, akik nem keresztelkedtek ki. Ezt lehet sérelmezni, ám attól ez még nem jogfosztás, hanem – meglátásom szerint – jogkorlátozás, és semmiképp nem helyes zsidótörvénynek nevezni

– mondta.

Emiatt a rész miatt érezte úgy a Mazsihisz, hogy reagálniuk kell, méghozzá ezt:

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége sajnos ismételten kénytelen felhívni a figyelmet, hogy Szakály Sándor sokadjára tesz közösségünk számára sértő, tudományosan cáfolt nyilatkozatokat. Történeti szempontból téves megnyilvánulásai nem csak megtévesztők, de veszélyesek is. Az általa képviselt megközelítés és szóhasználat kifejezetten méltánytalan a zsidósággal szemben

– írják, majd "történelmi oldalról megfelelő válaszként" idézik Kovács M. Mária történész korábbi posztját a numerus claususról.

Szakály az interjúban arról is beszélt, hogy ő támogatná Prohászka Ottokár – az antiszemitizmusáról is ismert nagy hatású katolikus püspök és szociális reformer – szobrának visszaállítását is (ez korábban a Károlyi-kertben állt), ahogy azt a tervet is, hogy a Kossuth térre még egy trianoni emlékművet is tegyenek.

(Hvg.hu)