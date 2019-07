1965 óta először látogatható az egyiptomi tört falú piramis

Egyiptom újranyitotta a dahsúri tört falú piramist és mellékpiramisát, a 4600 éves építmények több mint ötven elteltével, 1965 után látogathatók újra – írja a Sky News.

A Kairótól 40 kilométerre délre fekvő dahsúri piramismező legrégebbi piramisát Sznofru fáraó építtette időszámítás előtt 2600 körül. Az eredetileg Déli ragyogó nevű piramis különlegessége – ahogy arra a mai közkeletű neve is utal –, hogy kettős szerkezetű: az alsó része jóval meredekebb, 54 fokos szögben emelkedik, de ez 45 méteres magasság környékén megtörik, és a falak enyhébb szögben folytatódnak. Ha az eredeti dőlésszöget tartották volna a falak, az építmény 125 méter körüli magasságot ért volna el, a tört falak következtében viszont végül 101 méteres lett. Ez az egyetlen ma ismert ilyen piramis, korábban jellemzően lépcsős szerkezetű, később pedig egyenletes szögben emelkedő, szabályos négyzetes gúla alakú piramisok épültek.

A látogatók egy megemelt bejáraton keresztül elérhető, 79 méteres alagúton ereszkedhetnek le a fő piramis mélyén található két terembe. Emellett szintén megnyitották a tört falú piramis szomszédságában álló mellékpiramist is, amely 18 méter magas

A dahsúri piramisok az UNESCO világörökségi helyszínnek számító memphiszi nekropoliszhoz tartoznak. Khaled El-Enani egyiptomi régészeti miniszter az újranyitás kapcsán azt is bejelentette, hogy a területen találtak kő-, agyag- és fapiramisokat, illetve némelyikben múmiákat is. Előkerültek még későkori fa temetési maszkok és kővágó eszközök is.