Kárpátalja aranya a gyógyvíz

Magyarország gyógy- és termálvízkészlete nemcsak mennyiségileg, de minőségileg is a világ élvonalába tartozik, Európában egyenesen első helyen áll az ország. Nincs ez másképp a Trianonig az ország részét képező Kárpátalján sem, ahol már 100 éve is várták a fürdők a gyógyulni vágyókat. Ugyanakkor ez a páratlan természeti kincs a mai napig nincs megfelelően kihasználva. A szovjet időkben a régi magyar fürdők és intézmények nagy része az enyészeté lett, mindössze az elmúlt pár évben kezdték újra felfedezni Ukrajnában, milyen értékes is ez az alig 80 éve birtokolt terület.