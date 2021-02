Nagy piás nőcsábász volt a kapitány, de mégiscsak hős

Az Sz–13-as típusú tengeralattjáró parancsnoka valószínűsíthetően a hajózás történetének legtöbb áldozatával járó támadásokat hajtotta végre a Keleti-tengeren a második világháború utolsó hónapjaiban, amikor két német hajót süllyesztett el, s az odaveszett emberek közül sok ezren voltak civil menekültek. Az alábbi írás további adatokkal szolgál a szovjet haditengerészet egykori tengeralattjáróinak német és holland tervezőiről, az egyik megsemmisített hajó tengeralattjáró legénységeket kiképző központként történt üzemeltetéséről.

Mire derül még fény?

Eredetiben mutatjuk be Marinyeszko kapitány kitüntetésre felterjesztésének irattári dokumentumait 1945-ből.

Feltárul annak háttere, hogy miért csak Mihail Gorbacsov idejében kaphatta meg a Szovjetunió Hőse címet a különös sorsú tengerésztiszt.

Kiderül az is, hogy mi köze mindehhez a Szovjetunió és Oroszország máig rekord nézettségű szilveszteri filmjének, egészen pontosan abban is az Ulica Sztroityelejnek, azaz az Építészek utcájának.

A világimperializmus elsöprésére indítandó majdani háborúra a Joszif Sztálin vezette Szovjetunióban voltak már előkészületek a 30-as években, s éppen ezért nem meglepő, hogy az akkor legkorszerűbb műszaki paraméterekkel gyártható tengeralattjárókat az IvS német-holland tervezőiroda szakembereitől rendelték meg.

A 41 darabból 1941. június 22-ig (ezen a napon támadta meg Németország a Szovjetuniót) 17 példány már üzemelt, a többi végszerelése a háborút követően történt meg.

A hollandul Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw ténylegesen egy német vállalkozás volt, amely az „országváltó” elnevezés módszerével kerülte ki a versailles-i békeszerződések fegyverkezést tiltó passzusait. Az „Sz” típusjelzés pedig annyit jelez, hogy közepes méretű (oroszul – szrednyaja), s ebbe a kategóriába tartoztak a szovjet II. és a német VII. típusként gyártott tengeralattjárók. Az álcázott német cég egyébként a kieli AG Vulcan, a Germaniawerft és a brémai AG Weser üzemeket foglalta magába.

Vagyis a szovjet haderő tengeralattjáró-flottájának legkorszerűbb újdonságai 1936-tól német tervezésűek voltak.

Semmi rendhagyó nincs ebben, hiszen akkoriban még mindkét ország fő ellensége Nagy-Britannia és Franciaország volt. Virágzott a szovjet-német gazdasági együttműködés, ezt példázta a háborút megelőző hónapokban 10 Messerschmitt harci gép eladása Moszkvának teljes fegyverzettel. (A német pilóták szovjet átrepülési engedélyei, ellátásuk, légi irányításuk, üzemanyag ellátásuk, stb. dokumentáltak – MJ) Megjegyzendő még, hogy az Sz jelzésű, 1936-1948 között gyártott szovjet tengeralattjárókat gyakran emlegették Sztalinyecként is – talán nem véletlenül.

Ami a tragikus hadieseményben elpusztult Wilhelm Gustloff hajót illeti, az Index korábbi cikke részletes leírást ad róla. Érdemes azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az eredetileg 1400 utas pihenésére szolgáló hajón a katasztrófa pillanatában bizonyosan több mint 10 ezer ember volt. Azok a tények, hogy a német menekülteket (is) szállító, 208 méter hosszú és 23 méter széles üdülőhajó az adott napon, 1945. január 30-án miként indult el végzetes útjára, immár német forrásokból is tárgyszerűen megismerhetőek, hiszen hosszú időn át legfeljebb mendemondák képezhették a tájékozódás alapjait Németországban. Napjainkra meghatározó változás állt be a német véleményformálásban. Évtizedeken át háborús bűnösként jelent meg a német társadalmi tudatban a szovjet tengeralattjáró parancsnoka, aki ezen állítás alapján felelősnek lett kikiáltva. A jelenkori német elemzések szerint az (akkori) Gotenhafenből – a lengyel Gdynia német neve – Nyugat felé elhajózó Wilhelm Gustloff építésekor eleve figyelembe vették a kórházhajó funkció eshetőségét is. Ez a jármű azonban nem kórház, hanem kaszárnya lett a világháború végére. A német adatok szerint idetelepült a Gotenhafenben állomásozó 2. Tengeralattjáró kiképző osztály (Division) teljes tiszti, altiszti és legénységi állománya – 918 fő. Ennek a kiképző központnak éppenséggel az – állítólag 100 egységből álló – frissen hadrendbe állított, bevetendő német tengeralattjáró armada számára kellett volna biztosítani a megfelelő személyzetet. A hajón telepítettek több légvédelmi ágyút is. Vagyis a Wilhelm Gustloff hadicélpont minősítéséhez nem férhetett kétség.

Fontos körülményként emlékeztet a német média (például a wdr.de) arra is, hogy 1944. november 11-én a náci birodalom a Balti -tenger keleti térségét teljességében műveleti övezetté (Operationsgebiet) nyilvánította, ami azt jelentette, hogy a német parancs szerint a haditengerészetnek ott mindent meg kellett semmisítenie, „ami úszik”. Ez egyben determinálta az ellenség reagálásait.

Nem kevésbé tárgyszerűen taglalják a német szerzők azt, hogy egyáltalán miként történhetett meg az egykori üdülőhajóból lett katonai kiképzőközpont több mint hatszoros túlzsúfolása. A leírások szerint a 918 „bentlakó” katonán és a hajót üzemeltető (besorozott civilekből álló) személyzeten, 173 főn kívül az indulás előtt regisztráltak 373 személyt egy haditengerészeti női kisegítő egység tagjaként (őket a vízmentesített úszómedencében és fürdőteremben helyezték el), továbbá 162 súlyos sebesültet. Állítólag a menekültek száma 8956 fő volt, róluk nem készült személyi adatfelvétel.

A becslések szerint akár ötezer gyermek is lehetett köztük.

A későbbi vallomások és nyilatkozatok nagyjából azonosan állítják, hogy 5000-6000 menekültet a hajón viszonylag rendben, igaz, szűkösen elhelyeztek. Az indulást megelőző órában azonban még legalább 2500 főnyi tömeg rohamozta meg a feljáró hidakat, áttört az őrségen, és ki-ki helyet keresett magának. Több ezren csak azért maradtak a kikötőben, mert fizikailag lehetetlen volt több embernek feltolakodnia. Pánikhangulat uralkodott, mindenki menekülni akart a biztonságot jelentő Nyugat irányába.

A háborgó tengeren, hatalmas szélben, mínusz 16-18 fokos hidegben a Wilhelm Gustloff az esti órákra várta útközben a kísérő konvoj felzárkózását. 21 órakor bizonyossággal ott volt már egy aknakereső és -telepítő hajó, amely csekély távolságban előre haladt. Az egykori üdülőhajó pedig a hófergetegben a jelzőfények sokaságát működtette, hogy az érkező rombolóknak és tengeralattjáró elhárítóknak – összesen 7 egységből állt a csoport – irányfényeket biztosítson. Az órák óta felszínen haladó Sz–13-as szovjet tengeralattjáró ezeket a jelzőfényeket észlelte. Maga Marinyeszko kapitány állt a megfigyelőállásban. A szovjet hadihajón annyit tudtak, hogy egy nagy, feltehetően német hajó halad Nyugat felé hét másik (kisebb) kíséretében. Azt is érzékelték, hogy a főhajó sebessége 16 csomó körüli, ezért az Sz–13-as egyébként 18 csomóban limitált üzemi sebességét 19 csomó felettire állították be, s a torpedótalálati távolság hamarosan létrejött.

A hatalmas hullámok és a hózuhatag közepette a szovjet tengeralattjárót a németek nem vették észre. A 600 méterről indított három torpedó célba talált. A német kaszárnyahajót ért torpedócsapások első robbanása az úszómedencében történt – ott döbbenetes pusztítást végzett.

A szovjet tengeralattjárót a német vízibombavetőkkel ellátott hadihajók azonnal üldözni kezdték, miközben a vészjelzésekre más hajók is érkeztek a háromnegyed óra alatt elsüllyedt Wilhelm Gustloff pusztulását túlélők megmentésére. Az mdr.de adatai szerint 9343 ember veszett oda, 1239 embert sikerült kimenteni. Az idézett online oldal úgy fogalmaz a „háborús bűnösséget” illetően, hogy a szakértők szerint a Hitler által Operationsgebietnek nyilvánított térségben az ellenfelet is azonos jogok illetik meg.

A hajóroncs maradványai jelenleg a lengyel partoktól 12 tengeri mérföldre, 48 méter mélységben fekszenek 73. sz. navigációs akadályként jelölve.

Az Oroszországban hozzáférhető adatok a túlélők számát a németekével azonosan jelölik meg. Vélhetően zsákmányolt hadiirattárak dokumentumaiból idézik azt, hogy a kimentettek között 528 fő volt a tengeralattjáró kiképző központ állományából, 123 fő a kisegítő női alakulatból, 86 a sebesültek közül, 83 az üzemeltető személyzetből és mindössze 419 menekült.

Marinyeszko kapitány tehát nem tudhatta, hogy a szokatlanul kivilágított „nagy hajó” több mint 10 ezer embert szállított.

Azt se tudhatta, hogy 1945. január 30-án 21 óra 15 perckor végleges és visszafordíthatatlan csapást mért a német haditengerészet tengeralattjáró személyzeteinek utánpótlására, s fordulatot hozott a háború utolsó hónapjaira a tengeri erőviszonyokban. Amit biztosan tudott, az torpedóinak pontos találata volt és az, hogy a negyedik torpedója üzemképtelennek bizonyult. Az Sz–13-as a sekély vizek felől azonnal a mélyebb régiók felé vette az irányt, s közben szerencsésen elkerülte a ledobott 200 (egyes források szerint 240) vízibombát.

Marinyeszko elemében volt. Csapásmérés után gyors eltűnés, majd a mélységi aknazáron is áthatolva a fellélegzés. Bajtársai elképesztő rajongással vették körül.

A szakmai kiválóság a szovjet kapitány esetében nem ötvöződött a személyiség makulátlan tökéletességével. A korlátlan szabadságot csak féktelen elszabadulásként, alkoholos tudatmásságban volt képes magának megteremteni. Ez egy hadseregben lehetetlen, a civil életben is csak ideig-óráig tolerálható.

Amikor 1944 szilveszterén Turkuban a sokadik randalírozása után ott maradt, és napokig nem jelent meg a szolgálati helyén, a felettesi dorgálás helyett az NKVD kihallgatói várták.

A háborús időkben a kémelhárítók kémkedéssel gyanúsították meg, mondván, hogy egy (orosz származású) svéd hoteltulajdonos nővel dorbézolt, katonai titkokat szolgáltatott ki, és ezért azonnal hadbíróság elé állítják. Ráadásul a parancsnok nélkül maradt legénysége ittasan tömegverekedésbe keveredett a helybeliek egy csoportjával.

Marinyeszko utolsó esélyt kapott azzal, hogy ügyének nyomozását egyelőre felfüggesztik. Így indult 1945. január 9-én tengeri portyára.

A hadisiker volt az egyetlen esélye az életben maradásra.

A Wilhelm Gustloff hullámsírba küldése után 1945. február 9-én a General von Steuben gőzöst is elsüllyesztette. Azon legalább ezer menekült tartózkodott.

Az évtizedek múlásával egyre több leírás, értékelő elemzés jelenik meg a második világháború eseményeiről. Marinyeszko parancsnokot immár nem érik szemrehányások katonai feladatainak teljesítéséért német oldalon sem. Oroszországban a különlegesen széles körű elismertsége közepette nem marad el a féktelenségre hajlamos személyiségének felemlítése sem. Az sem állítható, hogy parancsnokai akkor, a két virtuóz haditette nyomán ne tisztelték volna. Dokumentumot tárol erről Oroszország Védelmi Minisztériumának online irattára, a Pamjaty Naroda. Eszerint az összességében 42 557 bruttóregiszter tonna belső térfogat-mennyiségű ellenséges hajók megsemmisítéséért 1945. február 20-án Alekszandr Marinyeszkót A Szovjetunió Hőse címre terjesztette fel alakulatának parancsnoka (1. sz. illusztráció, 3. gépelt sora). Ez a tényirat egyebek között arról is tanúskodik, hogy rendkívüli gyorsasággal döntöttek a kitüntetésre ajánlásról – miközben az ilyesmi (adatgyűjtés, értékelés, megszövegezés, előzetes egyeztetés) általában hosszú hónapokig tart. Legalább olyan gyorsan (1945. február 27-én) történt meg a „módosított” jóváhagyás (2. sz. illusztráció), a nagyságrendekkel csekélyebb súlyú, önmagában rangos Vörös Zászló rendjel odaítéléséről.

Hát persze, egy alkoholista mégsem volt hőssé avatható az ország előtt, akkor sem, ha a flottánál legendák övezték.

Sok-sok évvel a parancsnok halála után, 1990. május 5-én, Mihail Gorbacsov idején hozott döntést a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége Marinyeszko kapitány kitüntetéséről a Szovjetunió Hőse címmel. Ez a gesztus talán enyhített valamit azok dermedt bánatán, akik haditengerészként adták össze pénzüket 1977-ben arra, hogy a lettországi (akkor még Lett SzSzK) Liepajában szobrot állítva a kapitánynak emlékezzenek, s az avatás másnapján megtapasztalhatták, hogy Valerij Prihogyko művész alkotásáról – Moszkva utasítására – lereszelték a kapitány nevét és a „hősies” szót.

Az Ulica Sztroityelej, az Építők utcája, ma Marinyeszko nevét viseli, hiszen Leningrádban, a mai Szentpéterváron itt lakott a legendás szovjet tengeralattjáró-parancsnok.

Ez az utcanév valószínűleg a Szovjetunióban és immár Oroszországban feltehetően a legismertebb. Itt játszódik ugyanis az 1975 óta máig, évente sokmilliós nézettségű vígjáték (A sors iróniája…), egy romantikus betétdallal (Kérdeztem egy kőrisfát). Sokan azt állítják, hogy az utcanév, a film, a dal Marinyeszko parancsnok örök emlékműve.