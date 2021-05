Összeesküvés-elméletek Oszama bin Laden haláláról

Az al-Kaida vezetője 2011-ben már egy ideje visszavonultan élt Pakisztánban, amikor az amerikai hírszerzésnek sikerült azonosítania lakhelyét, a pakisztáni Abbotabádban. A valamikori brit politikusról elnevezett város egyik nagyobb és jól megerősített, de különösebben nem őrzött házában élő bin Laden halálának hivatalos története elég jól ismert, azonban a rajtaütés nyomán több összeesküvés-elmélet is felröppent. A military.com összeszedte a 6 legvadabbat.

1. Bin Laden már 2001 decemberében meghalt

Az amerikai külügyminisztérium egyik orvosa szerint az al-Kaida vezetője Marfan-szindrómás volt, szerinte erre utal egész megjelenése. A nehezen kimutatható, ritka és genetikai eredetű betegségben szenvedők magasak, vékonyak, jellegzetesen hosszú végtagokkal és ujjakkal. Steve Pieczenik szerint, a későbbi terroristavezér a szovjetek ellen küzdő afgán mudzsahed szervezetek létrehozása során került kapcsolatba a CIA-val, és később a CIA kezelte is betegségét. Ez a hír ugyanezzel a dátummal felreppent máshol is, de ott a halál oka veseelégtelenség volt.

Fotó: Andrew Harrer / Bloomberg / Getty Images Hungary A rajtaütés bejelentő újságok címlapja

2. Egyáltalán nem halt meg, csak visszavonult

A jellemzően iráni forrásokból terjedő konteó szerint Bin Laden már CIA ügynökként került Afganisztánba. A karizmatikus és rendkívül ékesszóló, valamint korszerű nyugati képzést kapott gazdag szaúdi volt a reklámfigurája először az afganisztáni mudzsahedeknek, majd az iszlamista terroristáknak. Ezzel a CIA két legyet ütött egy csapásra, egyszerre gyengítette a szovjeteket, és tartotta szem előtt az 1979-es szaúdi felkelés után megerősödő nemzetközi iszlamista terrorista mozgalmat. Egy érdekes adalék, hogy ezt a történetet meglepő módon nem más, mint Grósz Károly az MSZMP főtitkára erősítette meg, egy rendszerváltás után megjelent interjúkötetben. A Diktatoren im Ruhestand című könyvben felidézi egy 1986-os beszélgetését Vlagyimir Krjucskovval, aki arról beszélt neki, hogy az amerikaiak az iszlám szélsőségesek támogatásával nemcsak Afganisztánt, hanem az egész szovjet Közép-Ázsiát destabilizálják.

A konteó slusszpoénja: az abbotabádi rajtaütés csak egy színjáték volt a világnak (sőt még az amerikai vezetésnek is), bin Laden nem halt meg, egyszerűen a CIA visszavonultatta. Legalábbis az irániak szerint.

3. Pakisztán már 2006-ban elfogta bin Ladent

Ez a történet nem mástól, mint a legendás oknyomozó újságírótól, Seymour Hershtől származik. Hersh szerint a rettegett pakisztáni titkosszolgálat az ISI 2006-ban elfogta a terroristát, és arra használta, hogy saját befolyását tovább erősítse Afganisztánban. Amikor már nem vették több hasznát, egyszerűen elárulták az amerikaiaknak a hollétét. Ezt a változatot erősíti az is, hogy a hivatalos történet (a lebukott és hosszú időn át követett futár) eléggé gyenge lábakon áll.

Hersh változata szerint egyébként a pakisztáni titkosszolgálat, az ISI összekötője volt az, aki gyakorlatilag bin Laden ajtajáig vezette a SEAL Team Six tagjait. Történetét azonban eléggé hiteltelenné teszi, hogy szerinte a holttestet ezek után feldarabolták és a Hindukus felett szétszórták, ráadásul forrásai egyikét sem volt hajlandó még csak megnevezni sem.

Fotó: Spencer Platt / Getty Images Hungary Az abbotabádi komplexum modellje a new yorki 9/11 múzeumban.

4. Nem is ott lakott

Egy véleményét arccal és névvel vállaló, helyi férfi, Basir Kuresi szerint kizárt dolog, hogy bin Ladenék a környéken laktak volna. Azt állítja, egy tucatnyi főből álló arab család biztosan feltűnt volna az idegeneket nem kedvelő helyieknek. A férfi állítására a pakisztáni sajtó is rájátszott. Több helyen megjelent, hogy a rajtaütés csak elterelés volt, és eközben az amerikai hadsereg Afganisztán felől több helyen is átlépte a pakisztáni határt. Ráadásul több, volt ISI vezető is megerősítette, hogy amerikai erők valóban megöltek valakit a rajtaütésben, de az nem bin Laden volt. Állításuk szerint az igazi már évek óta halott, és erről az Egyesült Államok is tudott.

Fotó: Ursula Coyote / National Geographic Channels / AFP A rajtaütés előtti utolsó pillanatok rekonstrukciója a SEAL Team Six: The killing of Osama bin Laden című filmből

5. Amerika jóval 2011 előtt elfogta bin Ladent

Egy másik, Iránban terjedő változat szerint az al-Kaida vezetője évekig amerikai fogságban volt. Tartva azonban attól, hogy perbefogása esetén kivégzése, vagy ami sokkal rosszabb, esetleges felmentése milyen következményekkel járhat titokban kivégezték és eljátszották halálát egy rajtaütésben. Bár a támadás az elnökválasztás megkezdése előtt egy évvel történt, a sztori kiagyalói szerint Obama elnök így akarta növelni újraválasztásai esélyeit.

Nos, lehet hogy egyesek túl sok filmet néztek, bár ha már filmek, az „Amikor a farok csóválja...” című zseniális darab pont egy ilyen esetről szól.

6. Jegelték a történetet

A fenti változatok egyik variánsának is felfogható, amely szerint még Afganisztánban, vagy a Tora Bora barlangok elleni rajtaütés során, vagy később elfogták, de bin Laden még jóval 2011 előtt meghalt veseelégtelenségben. Ezek után a holttestet folyékony nitrogénban tárolták és egy „megfelelő” alkalomra vártak. A történet kiagyalói még azt is hozzátették, hogy az időpont nem ütközhetett az év eseményének számító királyi esküvővel, és szándékosan esett a Donald Trump vezette “Celebrity Apprentice” show időpontjára.

Ahogy a fentiekből is kitűnik, az emberek fantáziája határtalan, ha híres események ismeretlen részeinek kitöltéséről van szó, bár az Afganisztánt megjárt magyar katonák között kering egy történet egy öreg afgán törzsi vezetőről, aki még emlékezett arra a helyes, nyúlánk arab fiatalemberre, akit egy amerikai mutatott be neki Oszama bin Laden néven, még valamikor a nyolcvanas évek elején.

(military.com)