Ritka, csúnya Rolls-Royce és a háború gyűrűi

Az elmúlt évtizedek legkomolyabb konfliktusa zajlik a szomszédban, de a harci eszközök között bőven van öreg technika. Vendégszerzőnk szerint főleg a hagyományos páncélosok ideje azonban lejárt.

A háború hatása a sportokba is begyűrűzött, most épp a Forma–1 egyik csapata mutatott szolidaritást azzal, hogy szélnek eresztette fő szponzorát és az egyik versenyzőjét is – lévén mindkettő orosz.

És akkor még egy kis válság: a Volkswagen-csoport kollektíve nyögi a nyugat-ukrajnai beszállítók leállásait, most épp az Audi jelentette be, hogy már csak pár napig vesz fel rendelést a pluginjeire.

Bolla Gyuri kolléga hozott némi örömöt a vasárnapba az öreg Minijét taglaló cikkével: van vele teendő, kéri a törődést, de cserébe ad is valamit az A pontból B pontba való eljutáson kívül is.

A Rolls-Royce hagyományosan minden aukciók királya, hiszen angol luxusautóra mindig volt/van/lesz kereslet. Csakhogy nem mindegyik modelljük ért el osztatlan sikert, a Pininfarina tervezte Camargue is egy ilyen hányatott sorsú típus.

A nyitókép forrása: Bonhams