Így törték régen a szoci autókat

Megnézzük, milyen törésteszteken bizonyítottak a szoci autók, 950-es Suzuki GSX-S-t tesztelünk és benézünk Tibi műhelyébe is, ahol összeállt a 3 literesre összerakott, eredetileg 2,5-ös motor.





Ha ma elnézzük őket, nehéz elhinni, hogy annak idején a keleti blokkban gyártott autók biztonságát is ellenőrizték törésteszttel. Mindjárt hozzá kell tenni, nem önkéntesen tették, hanem a nemzetközi helyzet fokozódása vezetett a bevezetésükhöz. A tesztek a kivitelezésén azonban visszatükröződött, hogy a hajdani szoci érában eléggé korlátozottak voltak a technikai lehetőségek.

Nem az autóskártyák jokere a 95 lóerejével, de mégis a GSX-R1000 leszármazottja, akkor is, ha éppen kilencötvenesnek hívjuk. Ahogy ráadod a tüzet és katapultálsz, a 92 Newtonméternek hála nem is érdekel, milyen számok szerepelnek a forgalmiban, tudod: ez így is több, mint elég.

Tibi műhelyében összeállt a 3 literesre összerakott, eredetileg 2,5-ös motor. A következő lépés a beépítése a Compactba, hogy egyáltalán lássuk, jól működik-e. Persze kell még rá kuplung, váltó, kardántengely, el kell készíteni a kipufogórendszert is, vagyis ismét melós rész következik. Kérem tegyék meg tétjeiket: beindul elsőre?

Elon Muskot Twitteren kérdezték, a jövőben tervezik-e csökkenteni autóik árát. A Tesla vezér válasza szerint akkor csökkenthetnek árakat, ha kisebb lesz az infláció.



A híres japán tuningcég, a Liberty Walk nemrégiben a közösségi médiában mutatta be hamarosan megjelenő karosszériakészletét a Lamborghini Urushoz. A szett kétségtelenül felkelti majd az emberek figyelmét, ha a gyári Urus valamiért nem lenne elég feltűnő jelenség önmagában is. Az, hogy mindez mennyire ízléses, már egészen más kérdés.



Ajánlókép forrása: Skoda Auto