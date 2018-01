47 millió (!) gyerek szenved a szmogtól Indiában

Legalább 47 millió öt év alatti gyereket sújt Indiában az egészségügyi határértéket meghaladó légszennyezettség – jelentette hétfőn a Greenpeace nemzetközi környezetvédelmi szervezet hivatalos adatokra hivatkozva. A beszámoló 630 millió embert, a több mint 1,3 milliárd lakosú India több mint 50 százalékát öleli fel, 330 településről. Indiában ugyanis nem minden településen vezetnek nyilvántartást a környezetszennyezésről és annak mértékéről.

A szmog belélegzése leginkább a légzőszervi betegségekben (asztmában, bronchitisben) szenvedőkre jelent komoly veszélyt, de egészséges emberekben is csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel szemben. A szálló por koncentrációjának már rövid távú emelkedése is izgatja a nyálkahártyát, köhögést és nehézlégzést vált ki. Ezenfelül a tüdőbe jutó por gyulladásos folyamatot indíthat el, amelynek következtében növekszik a vér alvadékonysága, fokozott vérrögképződés is kialakulhat.

Indiában körülbelül 550 millió ember él olyan helyeken, ahol a PM10 (az 1 köbméter levegőben mért 10 mikron átmérőjűnél kisebb porszemcsék koncentrációja) meghaladja az egészségügyi határértéket, míg közülük 180 millióan e határértéket kétszeresen meghaladó területeken élnek.

A légszennyezettség mértékét tekintve a helyzet a fővárosban, Újdelhiben a legsúlyosabb, ahol a PM10 értéke átlagos értéke 290 volt 2016-ban. Ez csaknem ötszöröse az indiai hatóságok által megengedett értéknek. Szunil Dahija aktivista, a jelentés szerzője ugyanakkor elmondta, hogy ennek az értéknek akár a dupláját is mérhetik az országnak azokon a részein, ahol nem vezetnek nyilvántartást a légszennyezettség mértékéről.

Az MTI összefoglalója szerint az indiai fővárosi közigazgatási terület vezetése az utóbbi években több intézkedést hozott a légszennyezettség enyhítésére. Egyebek mellett korlátozták a gépkocsik használatát, és díjfizetési kötelezettséget vezettek be a városon áthajtó teherautósokkal szemben, de ezek a lépések kevés eredményt hoztak.