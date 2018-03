Az EU-tól várják, hogy harcolja ki a kozmetikai állatkísérletek globális tiltását

Több mint száz döntéshozó, befolyásos személy, tudós és üzleti vállalkozás mellett Ricky Gervais, Pixie Geldof és Jane Goodall is csatlakozik a Cruelty Free International felhívásához a kozmetikai állatkísérletek egész világon való beszüntetéséért – idézi a Jane Goodall Intézet Természet- és Környezetvédelmi Egyesület közleményét az MTI.

A felhívást annak az 5 éve tartó tilalomnak az évfordulóján hirdetik meg, amellyel az EU – a világ legnagyobb kozmetikai piacaként – száműzte az olyan kozmetikumok Európai forgalmazását, amelyeket bárhol a világon állatkísérletek bevetésével fejlesztettek ki. Ezt a lépést megelőzte, hogy 2003-ban betiltották a kozmetikai termékek, illetve 2009-ben e termékek hozzávalóinak tesztelését is állatokon. Mindkét döntés világszerte serkentőleg hatott a törvényhozásra.

Azonban annak ellenére, hogy engedélyezett, állatkísérletek nélküli tesztelési módszerek és embereken biztonságosan alkalmazható hatóanyagok állnak rendelkezésre, a világ nemzeteinek 80 százalékában még mindig nincsenek szépségipari állatkísérleteket tiltó törvények – írja közleményében a Jane Godall Intézet. A Cruelty Free International becslése szerint szerte a világon még mindig évente több mint félmillió állatot – nyulakat, egereket, tengerimalacokat és hörcsögöket – használnak kozmetikai tesztekben.

A Cruelty Free International a Body Shoppal 2017-ben indított közös kampányt az állattesztek nemzetközi betiltásáért. A kampány célja, hogy 8 millió ember írja alá azt az ENSZ-hez címzett petíciót, amely felszólítja a szervezetet a nemzetközi tiltásra. A petíció online a banniversary.com honlapon, illetve világszerte bármelyik Body Shop üzletben írható alá.

Vezető döntéshozók, befolyásos személyiségek, vállalatok és tudósok csatlakoztak most a Cruelty Free Internationalhez és írtak alá egy az EU vezetőihez és a tagállamok miniszterelnökeihez címzett levelet, hogy felszólítsák az EU-t, hogy befolyásának bevetésével segítsen véget vetni a kozmetikai állatkísérleteknek és segítsen végleg eltörölni az állatok kegyetlen és szükségtelen szenvedését az egész világon.

Az intézet a közleményében néhány prominens támogató üzenetét is közvetíti:

Öt évvel a teljes EU-s kísérletezési és reklámozási tilalom bevezetése után itt az ideje, hogy továbblépjünk. Az EU által vállalt vezetői szerep dicséretet érdemel. Most itt az ideje, hogy együttes erővel azon dolgozzunk, hogy nemzetközi szinten is véget vessünk a szépségipari állatkísérleteknek, és felszámoljuk az állatok szükségtelen és kegyetlen szenvedését. Felszólítjuk az Európai Uniót, hogy vesse be a befolyását, és szorgalmazza ennek a megvalósulását