Budapest is elsötétült a Föld óráján

Szombat este fél 9 és fél 10 között lezajlott a WWF szervezésében 2007 óta létező Föld Órája, aminek üzenete idén megújult: a kezdeményezés fókuszában a természeti értékek megőrzése és a fenntartható élet áll. Ez a világméretű önkéntes kezdeményezés megpróbálja felhívni az emberek, vállalatok, intézmények, kormányok figyelmét a környezetszennyezés és a túlfogyasztás okozta problémákra. Csak annyit kérnek, hogy mindenki egy órára kapcsolja le a fölösleges világítást, és áramtalanítsa az elektromos készülékekeit.

Budapesten idén 260 épület és objektum díszvilágítását kapcsolták le.

12 Galéria: Budapest is sötétbe borult a Föld órájára Fotó: Kovács Tamás / MTI

Többek közt a Parlament, a Citadella, az Andrássy út, a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Színház, a Budai Vár, a Mátyás templom és a Halászbástya, a Hősök tere, a Vajdahunyad vár és az összes budapesti híd is elsötétült egy órára. A főváros teljes UNESCO Világörökségi része elsötétült, ez elég látványos lehetett a turisták számára is. A Föld Órája alkalmából országszerte készültek saját szervezésű eseményekkel Budapesten és vidéken is.

12 Galéria: Budapest is sötétbe borult a Föld órájára Fotó: Mónus Márton / MTI

Minden tett számít

A WWF szerint a Föld Órája megújult üzenete, a "Kapcsolódj a Földhöz!" azt sugallja, az egyes embereknek nagyobb szerepe van, mint valaha. Ettől az évtől a biológiai sokféleség megőrzése és a fenntartható életmód áll a középpontban, ez az, amivel segíthetjük közvetlen környezetünk és bolygónk megóvását.

Minden ember, minden apró tett számít, ezért a WWF Magyarország egy négylépéses kihívást indított, amiben először arra kérték az embereket, hogy vállalják, egy hétig tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalog mennek dolgozni vagy az iskolába, ezzel is hozzájárulva a széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez és a tisztább levegőhöz. A második lépésben azt kérik majd, hogy egy hétig semmit ne nyomtassanak ki az emberek, hogy védjék az erdőket, a harmadik kihívás során pedig a résztvevők vállalják, hogy egy hétig PET palackos üdítő vagy ásványvíz helyett csapvizet fogyasztanak, hogy csökkentsék a műanyaghulladékot.

A világ szinte minden országa csatlakozott a Föld óráját, nézze meg galériánkat:

12 Galéria: Budapest is sötétbe borult a Föld órájára Fotó: Ahmad Juszni / MTI / EPA