Embereken is kipróbálják a rák elleni vakcinát

Óriási visszhangot keltett néhány hete a bejelentés, hogy a Stanford egyetemen sikeres egérkísérleteket végeztek egy új rák elleni vakcinával. A kísérletben a kezelés után tíz nappal a befecskendezett tumorok teljesen eltűntek, húsz nap után pedig az egerek testében lévő többi, közvetlenül nem kezelt tumor is felszívódott.

A kutatók most bejelentették, hogy ez év végéig szeretnék elvégezni az emberkísérleteket is. Mint minden állatkísérletben bizonyított rákkezelésnél, most is az természetesen a fő kérdés, hogy embereken is hatásos lesz-e a módszer. A kutatók most a következő lépésként limfómás, vagyis nyirokrákos betegeken fogják kipróbálni a módszert a klinikai teszteken.

A kutatást vezető Dr. Ronald Levy onkológus most azt mondta, hogy még 2018-ban 35 önként vállalkozón próbálják ki a vakcinát.

Bár a páciensek valóban két vakcinaszerű oltást kapnak, a szó szoros értelemben nem tartós immunitást biztosító vakcinákról van szó, hanem olyan immunstimulátorokról, melyek az immunrendszer saját T-sejtjeit aktiválják, hogy az egész szervezetből legyőzzék a rákos burjánzásokat.

Az immunrendszeren keresztüli küzdelem a daganatok ellen a rákkutatás egyik legújabb trendje – nyilatkozta az SF Gate-nek Ronald Levy.

A kísérletben résztvevők a két injekció mellett alacsony dózisú sugárzást kapnak, kemoterápiás kezelést nem. Egyelőre csak kezdeti stádiumú limfómás betegeket várnak. Hogy a kezelés pontosan mely ráktípusokra működhet, még nem egyértelmű. A Stanford kutatói azt remélik, hogy ha a kísérletek sikeresek lesznek, egy-két éven belül megkaphatja a szükséges engedélyeket az új terápia.