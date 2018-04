A város határában egy induló beruházás helyszínén végeznek mentő feltárást, amely a tervek szerint kedden ér véget. A szolnoki és jászberényi régészeknek először úgy tűnt, hogy egyszerű hulladéktároló gödrökről van csak szó, nem számítottak egy bronzkori lelőhelyre. A feltárás során azonban, több mint egy méter mélyen, hat ember maradványaira bukkantak, de edények, kerámiadarabok és állatcsontok is előkerültek – számolt be az MTI-nek Gulyás András Zoltán.

A szolnoki Damjanich János Múzeum, a jászberényi Jász Múzeum és a Civil Régészeti Alap munkatársai a halomsíros kultúra emlékét találták meg. Úgy tűnik, legyőzött ellenségek holttestéről van szó, melyekkel nem sokat törődtek – erre utal a csontmaradványok rendszertelen elhelyezkedése.

Az egyik hulladéktárolóban mintha kosárba, vagy zsákba rakták volna az összetört emberi maradványokat, mellette egy teljes lábat és egy koponyát is találtak. A másik objektumban hason fekvő ember csontvázára bukkantak, a harmadik hulladéktároló szélén talált emberi maradványokat ezekben a pillanatokban tárják fel. A gépi munkák során is előkerültek emberi maradványok. A leletek a Jász Múzeumba kerülnek, később feldolgozzák, részletesen is megvizsgálják azokat.