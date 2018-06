Mínusz 100 fok az új hidegrekord

Régóta ismert tény, hogy az Antarktisz keleti részén húzódó ezer kilométeres hátság jeges gerince a leghidegebb hely a Földön, de a kutatók nemrég rájöttek, hogy a korábban mértnél jóval alacsonyabb is lehet ott a hőmérséklet.

2013-ban mi is beszámoltunk arról, hogy műholdas mérések szerint az új földi hidegrekord -93,2 Celsius-fok. Ezt 2010. augusztus 10-én mérték, műholdak segítéségével. Most viszont ugyanezeket az adatokat újabb elemzéseknek vetették alá, és ebből az jött ki, hogy bizonyos körülmények közt akár -100 Celsius-fok is előfordulhat ezen a zord vidéken.

Az Antarktiszon a sötét téli hónapokban mínusz 34,4 Celsius-fok az átlaghőmérséklet, de a vizsgált területen, az Argos és a Fuji kutatóállomások közt húzódó gerincen, jóval hidegebb van. Erre akkor jöttek rá a tudósok, amikor észrevették a területet borító hódűnék furcsa repedéseit, amit csak szélsőséges hőingadozások okozhattak. Emiatt irányult a kutatók figyelme erre a területre, és kezdtek el méréseket végezni.

Az új tanulmányhoz 2004 és 2016 közötti méréseket is elemeztek a kutatók, és a hőmérsékleti rekordot a régiót felszínét borító száz apró mélyedésben észlelték. Az időjárási adatok átbogarászásával arra is rájöttek, hogy a légköri szárazság sokat számít, a hótakaró a száraz levegőben gyorsabban veszít a hőmérsékletéből.



Szinte semennyi pára nem lehet jelen, hogy ezeken az alacsony hőmérsékleteken még hőt tudjon leadni a felszín

A tudósok azt feltételezik, hogy most észlelt rekordoknál hidegebb nem lehet a Földön. Ennek a rendkívül alacsony hőmérsékletnek a kialakulásához is több napon át tartó extrém hideg és szélsőséges szárazság szükséges.