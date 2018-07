Fiatalabbnak érzi magát a koránál? Talán mert az agya tényleg fiatalabb

Azok az idősek, akik fiatalabbnak érzik magukat a koruknál, az agyi öregedésnek kevesebb jelét mutatják, mint a kortársaik. Erre az eredményre jutottak a Frontiers in Aging Neuroscience című folyóiratban megjelent tanulmány szerzői. Ez az első bizonyíték arra, hogy a a korérzet ténylegesen összefügg az agy egészségi állapotával.

Hogy éppen fiatalabbnak vagy öregebbnek érezzük magunkat a valós korunknál, sok tényezőn múlhat: hangulat, pszichológiai állapot, a minket körülvevő környezet, társadalmi-kulturális elvárások egyaránt befolyásolhatják. Mostani vizsgálataikban a koreai kutatók azt találták, hogy a szubjektív öregedés nem pusztán attitűd, hanem valós fiziológiai alapjai lehetnek.

Jeanyung Chei és munkatársai idős embereken folytattak MRI-vizsgálatokat, különböző agyi területek szürke állományára fókuszálva. A szürkeállomány az életkor előrehaladtával csökken, így más neurológiai adatok mellett fontos jelzője az agyi öregedésnek, melynek kutatása az utóbbi években a jobb műszereknek is köszönhetően előtérbe került.

A kutatók megkérdezték alanyaiktól azt is, hogy mennyire érzik fiatalnak vagy öregnek magukat, és többféle korrelációt találtak: azok, akiknek a szubjektív életkora alacsonyabb volt, az MRI is nagyobb szürkeállományt mutatott ki, de ugyanők jobban teljesítettek a memóriateszteken, és a depresszió is kevésbé volt jellemző rájuk.

Az eredmény szerint akik fiatalabbnak érzik magukat, azoknak az agya is egy fiatalabb ember jellemzőit mutatja. Az összefüggés akkor is egyértelmű, ha a lehetséges egyéb befolyásoló változókat kontrollálják. A pontos ok-okozati kapcsolatról a kutatóknak egyelőre csak hipotéziseik vannak.