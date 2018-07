Videó készült egy amazonasi törzs utolsó élő tagjáról

A brazil Nemzeti Indián Alapítvány (FUNAI) szerdán töltött fel egy videót a YouTube-ra, melyen egy bennszülött férfi látható. Az 50 év körüli férfi a Guardian szerint még sosem került közvetlen kapcsolatba a civilizációval. A bennszülött 22 éve él egyedül az esőerdőben, miután brazil farmerek 1995-ben lemészárolták a törzse többi tagját.

A videón a férfi favágás közben látható. A bennszülött vaddisznóra, majmokra és madarakra szokott vadászni íja és nyilai segítségével. A bennszülöttet "A Férfi Az Üregben" becenévvel is illetik, ugyanis gyakran ás üregeket, melyekbe kiélezett botokat állít, így készítve csapdát az állatoknak. A férfi kukoricát és papaját is termel.

A FUNAI, ami a bennszülöttek megvédésével foglalkozik szigorúan anélkül, hogy közvetlen kapcsolatba lépnének velük, már 1996 óta figyeli a férfit. A szervezet munkatársai rendszeresen hagynak vadászatra és mezőgazdaságra alkalmas eszközöket, valamint őshonos növények magjait a férfi által gyakran látogatott helyeken.

A férfiről és az őt védő emberekről The Last of the Tribe címmel a Washington Post riportere könyvet is írt. A FUNAI szerint 113, a civilizációval eddig kapcsolatba nem kerülő törzs él az Amazonas esőerdeiben, ezekből eddig 27-et figyeltek meg. Az Amazonas vidékén élő indiánokról már korábban is írtunk.