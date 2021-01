Lánglelkű zöldek a sztárvilágból

Billie Eilish

A fiatal állatszerető énekesnő 13 éves kora óta vegán, szerinte ez egy remek korszak az állati eredetű termékektől mentes diétára, hiszen rengeteg – az adott ételeket helyettesítő – alternatíva létezik. Sőt a Földnek is jó, a haszonállatok tenyésztése és tartása ugyanis a termőföldek 83 százalékát veszi igénybe.

A közösségi médián is gyakran felszólal, 2019-ben például a #ClimateEmergency hashtaggel és a hozzá tartozó videóval hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy támogassák a Greenpeace-hez hasonló szervezetek működését, valamint csatlakozzanak Greta Thunberg utcai mozgalmaihoz.

A tavaly félbemaradt turnéja (nem csak a hajszíne) a zöld jegyében indult. A rajongók a vásárolt műanyag szívószálak és flakonok helyett csak az otthonról hozott kulacsokból ihattak volna, és szelektív kukákba gyűjthették volna a szemetet.

Emma Watson

A Harry Potter színésznője 2011-ben állt össze az olasz divattervező Alberta Ferrettivel, hogy környezetbarát ruhamárkát kreáljanak Pure Threads néven. Watson azóta lelkes szereplője a fenntartható divat körül kialakult kampányoknak. A színésznő azzal is tisztában van, hogy a divatipar az az iparág, amely az ivóvizet szennyezők között a második helyet foglalja el. A 2017-es Szépség és a szörnyeteg promóciója alatt egy Instagram-fiókot is létesített, ahol az általa viselt környezettudatos ruhákról mesélt.

Jaden és Willow Smith

Will és Jada Pinkett Smith gyerekei – igaz, most már mindketten felnőttek – igazi generációs példaképnek számítanak. Tüntetnek, adománygyűjtő koncerteket adnak, és a közösségi médiában is naprakész témákkal rukkolnak elő.



Csapvíz helyett csak víz, a fiú pár éve rukkolt elő a környezetbarát csomagolású Just Water ivóvízével. A cég nemcsak a természetet védi, de a Michigan állambéli Flint városát is ellátja tiszta vízzel.

Jaden két éve vegán foodtruckot, vagyis mozgó éttermet nyitott a rászoruló hajléktalanoknak Los Angeles belvárosában. Az étkező az I Love You Restaurant nevet kapta.

Jane Fonda

A színésznő nyolcvanon felül is aktívan részt vesz a globális felmelegedés elleni tüntetéseken, sőt Washington D. C.-ben többször le is tartóztatták (többek között a 82. születésnapján). Fonda azért költözött a városba, hogy kivehesse a részét ezekből az eseményekből és a klímát érintő intézkedésekből. A költözésben a nemrég felnőtté váló Greta Thunberg és a lány világot meghódító aktivizmusa befolyásolta.

Fonda már fiatalként is az emberek jogaiért küzdött, tüntetett például a vietnámi háború ellen, valamint a feketék jogaiért.

Leonardo DiCaprio

A Titanic főszereplője 1998-ban alapította meg a neve alatt futó alapítványt, ami több mint 100 millió dollárt adományozott már különböző környezetvédelmi célokra (például a tigrisek védelmére).

A tiszta levegő, víz és az élhető klíma elidegeníthetetlen jogunk. Ennek a krízisnek a megoldása nem politika, hanem a saját túlélésünk kérdése

– vallja DiCaprio.

A színész több klímafelvonuláson is részt vett, míg 2014-ben egy remek beszédet tartott a United Nations Climate Summit megnyitóján, ami a mai napig az egyik legszívhezszólóbb szónoklat a témában.

Miley Cyrus

A legnagyobb állatvédő szervezetek is ódákat zengenek az énekesnőről, aki az állatvédelem egyik legismertebb arca. A PETA szerint ő a „legvegánabb vegán” a világon. Miley kutyája hat évvel ezelőtt pusztult el, az énekesnő ekkor mondott le az állati termékek fogyasztásáról.

Nemcsak a négylábúak, a földgolyó sorsát is a szívén viseli. Két éve azt írták róla, hogy addig nem vállal gyerekeket, amíg a globális felmelegedés kérdése nincsen megoldva, hiszen nem ilyen körülmények közé szeretne babát szülni. A feminista sztár a Földet a nőkhöz hasonlította, szerinte az ember ugyanúgy bánik mindkettővel.

A bolygó is nő, és most mérges…