Tudományos szenzáció: a leopárdfókák cápákat is esznek

A Krista van der Linde, a Leopardseals.org szervezet munkatársa vezette vizsgálatban cápamaradványokat találtak leopárdfókák ürülékében, valamint egyértelmű sérüléseket fókák testén, amelyek a cápákkal vívott harcra utalnak. A fókák tehát vadászhattak a cápákra, nem pedig a maradványaikból fogyasztottak.

A szakértőket meglepetésként érte, hogy a cápák is szerepelnek a fókák étlapján.

Ekkor azonban elefánthalakat és ausztrál szellemhalakat is találtunk, melyeket szintén leopárdfókák vadásztak le. Ezek a halak erős gerinccel rendelkeznek, hogy megvédjék magukat a ragadozóktól, és a fókák is kaptak sebeket, időnként hatalmas tüskéket is az arcukba. Az egyik leopárdnak legalább 14 sérülése volt