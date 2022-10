Fekete békák lepték el Csernobilt a robbanás óta

Az 1986-ban bekövetkezett robbanás következtében olyan radioaktívanyag-kibocsátás történt, mint korábban soha. A nagy dózisú sugárzásnak való kitettség súlyos hatással volt a környezetre is.

Hat évvel ezelőtt egy kutatást indítottak az atomerőmű környékén. A helyszínen vizsgálódó biológusok arra voltak kíváncsiak, hogy a katasztrófa miatt felszabadult szennyező anyagok milyen hatást gyakoroltak a helyi állatvilágra. A legelső feltevésük az volt, hogy a nagy dózisú sugárzás súlyosan károsíthatja az élő szervezetek genetikai összetételét, és akár mutációkhoz is vezethet. A két biológus, Germán Orizaola és Pablo Burraco a helyi békákat figyelte meg. A keleti levelibékákra összpontosítottak, melyekből a sérült atomreaktor közelében is találtak néhányat.

Ezeknek az állatoknak alapvetően élénkzöld színű a hátuk, a megtalált békák azonban mind feketék voltak, sőt koromfekete is volt köztük.

Az élőlény színét a melanin határozza meg, ami az élőlények szinte minden csoportja által termelt sötét színű pigmentek összefoglaló neve. Ez a pigmentcsoport az ultraibolya sugárzás negatív hatásait is képes csökkenteni. Gombák esetében pedig már azt is kimutatták, hogy az ionizáló sugárzásnál egyfajta védőmechanizmusként viselkedik. A kutatók szerint egy élőlénynél a melanin semlegesítheti a sejt belsejében lévő ionizált molekulákat. Ez a hatás pedig csökkentheti a sejtkárosodás valószínűségét a sugárzásnak kitett egyedeknél, miközben növeli a túlélési esélyeiket.

Később, 2017 és 2019 között folytatták a csernobili békák megfigyelését. Három év alatt egy tucat különböző tó körül fogtak be békákat. Több mint 200 hím béka bőrének színét elemezték. A kutatók szerint ezeket a területeket is érte radioaktív szennyezettség. A vizsgálat emellett kiterjedt négy, a csernobili elszigetelt zónán kívüli területre is, ezek voltak a kontrollzónák – írja a The Conservation.

A vizsgálat azt állapította meg, hogy a csernobili békák sokkal sötétebb színűek, mint a zónán kívüli, vagyis a kontrollterületeken befogott békák.

A kutatók tájékoztatása szerint a vizsgált békák a sugárzás miatt gyors evolúciós folyamaton mehettek keresztül, és a melanin védőhatása eredményezte az, hogy életben maradtak. A baleset óta több mint tíz békageneráció nőtt fel, a csernobili elzárt területen belül azonban továbbra is a sötétebb színű példányok a dominánsak.