Tovább élünk, ha gyúrunk és aerobikozunk

A várható életkor leginkább annak az életmódnak köszönhetően fog növekedni, amelyben mind a súlyzóval végzett edzés, mind pedig az aerobik megtalálható. Egy friss kutatás arra ösztönzi a felnőtt lakosságot, hogy hetente legalább 150 perc mérsékelt intenzitású vagy 75 perc intenzív intenzitású mozgást végezzenek – írja a The Guardian.

Ezenfelül a kutatás arra is felhívja a figyelmet, hogy végezzenek lábat, csípőt, hátat, hasat, mellkast, vállat és kart megmozgató erősítő tevékenységeket – legalább heti két nap. Az aerobikkal kapcsolatban már korábban is megállapították, hogy szerepet játszik a korai halálozás csökkentésében, az azonban eddig nem volt világos, hogy ugyanez igaz-e a súlyzóval végzett mozgásra is.

Alacsonyabb a halálozási kockázat

A kutatók ennek kiderítését tűzték ki célul, amikor vizsgálni kezdték az aerobik, illetve a súlyzózás és az időskori halálozás kapcsolatát. A kutatás 100 ezer, átlagosan 71 éves amerikai felnőtt bevonásával készült: 23 százalékuk számolt be súlyemeléses tevékenységről, 16 százalékuk pedig legalább heti egy-hat alkalommal súlyzózott. A kutatók szerint a bevontak csaknem egyharmada kellően aktív volt, 24 százalékuk megfelelt az aerob aktivitási irányelveknek, 8 százalékuk pedig túllépte azokat.

Azoknál a felnőtteknél, akik súlyzós tevékenységet végeztek, 9 százalékkal alacsonyabb volt a „teljes halálozási kockázat”. Hasonló megfigyelést tettek a szívbetegség okozta halálozás esetében is, a rákbetegséggel azonban nem sikerült kapcsolatot felfedezni. Azoknál a felnőtteknél pedig, akik arról számoltak be, hogy megfeleltek az aerob aktivitási irányelveknek, és hetente legalább egy vagy két alkalommal súlyzóztak, 41-47 százalékkal alacsonyabb volt az idő előtti halálozás kockázata – állapította meg a tanulmány.

(Borítókép: Michele Sandberg / Getty Images)