Magyar egyetemista is előad a stockholmi Nobel-héten

Az 1976-ban alapított Stockholm International Youth Science Seminart (SIYSS) a Fiatal Tudósok Svéd Szövetségének Bizottsága rendezi meg minden évben a Nobel-ünnepségekkel összefüggésben. A kísérőprogram célja a tudományos sokrétűség bemutatása, a nemzetközi kapcsolatok előmozdítása a világ tudományos érdeklődésű, tehetséges fiataljainak összegyűjtésével – írja közleményben az ELTE.

A szemináriumon idén 23 fiatal vesz részt a világ minden tájáról. A biológiát, az orvostudományt és az informatikát négyen-négyen, a matematikát, a fizikát és a kémiát hárman-hárman, a környezettudományt ketten képviselik.

A matematika területéről Mészáros Botond mellett egy svájci és egy svéd fiatal került be a programba. December 9-én az ifjú tudósok nyilvános előadást is tartanak, az előadásokat közvetítik, és az előadóknak kérdéseket is lehet feltenni.

Napjaink egyik legnagyobb tudományos kihívása a valós, összetett rendszerek megértése és modellezése. A komplex rendszerek viselkedése hatalmas számú elem közötti különféle interakciókból ered, ilyenek például a mezoszkópikus anyagok tulajdonságai, a pénzügyi események, a társadalmi csoportok lokális és globális evolúciója, valamint ezek összefüggései a Föld éghajlatában és biodiverzitásában bekövetkező esetleges jövőbeni változásokkal.

A kommüniké szerint az ELTE mesterszakos hallgatója azt vizsgálja, hogy egy összetett rendszert nagyszámú paraméterrel leíró modell hogyan redukálható kisebb elemszámúra, csökkentve ezzel az időtényezőt és számítógépes adattárolást. A rendezvényen eddigi eredményeit mutatja be.