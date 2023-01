Energiaital-szövetség: a kólákra is kerüljön figyelmeztetés

A Magyar Energiaital Szövetség reagált a most induló kampányra, amely mögött iparági szereplőket sejtenek, és a kettős mércére hívták fel a figyelmet. Mint írják, mindig is hangoztatták, semmilyen koffeintartalmú ital nem ajánlott gyermekeknek, ugyanakkor a kólák esetében is elvárható lenne, hogy a gyártók erre figyelmeztessék a vásárlókat.