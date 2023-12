Alternatív hajtású járműveket állított forgalomba a Lidl Magyarország, hazánk vezető élelmiszer-kiskereskedelmi lánca, hogy csökkentse a bolti áruszállításból származó környezetterhelését. Mindez egyébként egybecseng az Európai Unió Tanácsának tiszta és fenntartható mobilitást célzó intézkedéseivel, valamint a tervben lévő, a nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási előírásainak szigorítását célzó uniós szabályokkal is. Így mostantól hazánkban egy teljes mértékben egyedülálló kamionflotta áll a Lidl rendelkezésére.

Az Economx érdeklődésére a döntés kapcsán azt közölték, hogy a diszkontlánc a fenntarthatóság és a klíma védelme iránti elkötelezettségének jegyében négy darab elektromos és hat darab LNG hajtású gépjárművel kezdi meg flottája átalakítását. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hazai élelmiszerláncok közül a Lidl alkalmazza a legnagyobb, bolti áruszállításhoz használt alternatív hajtású flottát.

Felelős vállalatként a fenntartható működés az egyik legfontosabb célunk az élhető jövő megteremtése érdekében, ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy az áruszállítás jelentős hatást gyakorol a környezetre. Éppen ezért, összhangban a klímastratégiánkban meghatározott „elkerülni, aztán csökkenteni és ha ez nem lehetséges, akkor ellentételezni” szemlélettel, új, alternatív hajtású tehergépjárműveket állítottunk napi szintű forgalomba – fogalmazott a Lidl.

Most így néz ki a mindennapos kiszállítást végző flotta:

három darab tizennyolc tonnás elektromos teherautó,

egy darab negyven tonnás elektromos és

hat darab negyven tonnás LNG kamion.

A tizennyolc tonnás elektromos gépjárművek a vállalat ecseri logisztikai központjából a budapesti Lidl áruházakba, míg az elektromos nyergesvontató Budapesten, valamint Pest vármegyében található boltokba szállít ki. Az LNG-kamionok elsősorban a szigetszentmiklósi raktárból az ország különböző pontjaira juttatják el a friss árut a Lidl üzletekbe.

Azt is megtudtuk, hogy az új tizennyolc tonnás e-teherautók öt akkumulátorral működnek, és nem csak a közlekedésük, de a töltésük sem jár kibocsátással, mert a Lidl logisztikai központjaiban száz százalékban megújuló forrásból származó villamos energiával töltik azokat. A teherautók egyetlen feltöltéssel mintegy százhúsz kilométert képesek megtenni. A raktérben tizennyolc raklapnyi áru is elfér, ezzel pedig több áruházat is képes kiszolgálni egyetlen kamion.

A negyven tonnás elektromos kamion hat darab egyenként 192,3 kWh-s akkumulátorral működik, hatótávolsága megközelítőleg kétszáz kilométer és öt óra alatt tölthető fel, de gyorstöltő használatával akár mindössze két óra alatt újra útnak indulhat az autó. Az LNG-hajtású nyergesvontatók egyenként körülbelül hétszázötven kilométer megtételére alkalmasak tele tankkal, félpótkocsijaik harminchárom raklapos rakodótérrel rendelkeznek, így az áruházi rendelések függvényében akár három-négy Lidl üzletet is el tudnak látni áruval.

A Lidl Magyarország a hagyományos dízel üzemű kamionok alternatív hajtású járművekkel történő cseréje révén 2030-ig 15 százalékos szén-dioxid-kibocsátás (kilogramm/kilométer) csökkenést szeretne elérni a 2021-es szinthez képest.

Ez egyébként azért is jelentős vállalás, mert a Tanács október közepén abban állapodott meg, hogy a közúti közlekedési ágazat szén-dioxid-kibocsátását szigorítja, valamint 2030-ra, 2035-re és 2040-re teljesítendő új célértékeket állapít meg a tagállamok számára. Szerintük az új szabályok hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az EU elérhesse az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén kitűzött ambiciózus céljait.

Vállalatunk komoly mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy megkezdte a bolti áruszállítás környezetbarátabbá és fenntarthatóbbá alakítását. A forgalomba helyezett összesen tíz alternatív hajtású járművel megkezdtük a 2030-ig vállalt célunk megvalósítását, hogy működésünk mellett a logisztikához kapcsolódó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése révén is tevékenyen hozzájáruljunk a klíma védelméhez és a tisztább levegőhöz. Felelős vállalatként büszkék vagyunk arra, hogy a hazai élelmiszerláncok közül a Lidl alkalmazza a legnagyobb, bolti áruszállításhoz használt alternatív hajtású flottát

– nyilatkozta az Economxnak Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője, hozzátéve: a vállalat a működéséből fakadó kibocsátások csökkentésén is folyamatosan dolgozik – számos energiahatékonysági intézkedést vezetett be, illetve az áruházlánc teljes üzlethálózata, logisztikai központjai és irodaháza számára 2022. január 1-jétől száz százalékban zöldáramot szerez be. Ez alól természetesen kivételt képeznek azon beszerzési megállapodások, melyekre a Schwarz Csoport nincs ráhatással, mint például a bérelt ingatlanok esetén a kötelező villamosenergia-beszerzési záradékkal kötött szerződések.

A cikk az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

