Egy kolosszális tengeri szörny koponyáját emelték ki a dorseti Jurassic Coast szikláiból.

A koponya egy plioszauruszé, egy kegyetlen hüllőé, amely mintegy 150 millió évvel ezelőtt rettegésben tartotta az óceánokat.

A koponyát újév napján egy különleges David Attenborough-műsorban mutatják be a BBC One-on.

„Ez az egyik legjobb fosszília, amellyel valaha dolgoztam. Az teszi egyedivé, hogy teljes” – mondta a BBC Newsnak.

A koponya hosszabb, mint a legtöbb ember, ami érzékelteti, mekkora lehetett a lény.

A plioszaurusz gyilkológép volt, és 10-12 méteres hosszúságával, négy erőteljes uszonyszerű végtagjával, amelyekkel nagy sebességgel tudta magát mozgatni, az óceán csúcsragadozója volt.

Ormányán apró gödröcskék találhatók, amelyeken valószínűleg mirigyek helyezkedtek el, hogy segítsék a leendő zsákmány által okozott víznyomás-változásokat érzékelni. A fején pedig egy lyuk található, amely egy parietális, azaz harmadik szemnek adhatott otthont. A ma élő gyíkoknak, békáknak és néhány halnak is van ilyen szemük. Ez fényérzékeny, és segíthetett más állatok felkutatásában, különösen akkor, amikor a plioszaurusz mély, zavaros vízből bukkant fel.