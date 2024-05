Több kutyafajta is van, amelyek kis lakásban is jól érzik magukat. Az alábbiakban öt különlegesebb, kevésbé mainstream fajta kerül bemutatásra, hogy ne mindig csak a szintén remek pomerániai, mopsz vagy yorkie legyen a példa.

1. Bichon frisé

A barbichon kutyák családjába tartozik a bichon frisé, a bolognai és a havannai pincs, a coton de tuléar és a máltai selyemkutya. Mindegyik a Földközi-tenger vidékeiről származik, és hasonló megjelenésű, felépítésű. Az európai arisztokrácia nagyon hamar a kegyeibe fogadta ezt a göndör szőrű, hófehér kis ebet, aki hamar megtanulta kiélvezni a luxust. Valódi ölkutya, a szó legpozitívabb értelmében.

Egy rendkívül szeretetteljes, gyengéd és mókás kutyust ismerhetünk meg a személyében, aki mellett garantált, hogy egyetlen szomorú vagy unalmas napunk sem lesz. Ha elrettent minket a cuki külseje, azért fontos tudni, hogy egy szívós, erős kis eb, akitől távolabb nem is állhatna a nebáncsvirágszerep. Könnyen kezelhető, intelligens, engedelmes fajta, akinek nincs nagy mozgásigénye. Ez ideális társ kisebb lakás esetén is, de kezdő kutyatartók számára is befutó lehet. Azt azonban fontos kiemelni, hogy nagyon ragaszkodó, így – bár kis helyen is komfortosan érzi magát – a társaságra szüksége van ahhoz, hogy kiegyensúlyozott maradhasson.

2. Brüsszeli griffon

Belgiumból származik, ahol a fajta őseit eredetileg arra használták, hogy az istállókból kiirtsák a rágcsálókat, de az sem volt különös látvány, ha ezek a fürge kis ebek a bakon ültek a kocsisok mellett. Idővel felfigyeltek rájuk, és mind a nemesek, mind a munkásosztály előszeretettel tartotta kedvencként.

Azt már most le kell szögezni, hogy a brüsszeli griffon bonyolult lélek. Nem annyira ölkutya – ez persze nem azt jelenti, hogy ne szeretne a gazdi ölében heverészni –, sok vonásában kifejezetten terrieres. Élénk, vidám és ragaszkodó kis eb, aki ezek mellett érzékeny, és igényli a figyelmet is. Kifogástalanul alkalmazkodik a lakáskutyás élethez, azonban fontos néhány dolgot szem előtt tartani. Jelzőkutyának is remek, így már korán meg kell tanítani arra, mikor ugathat és mikor nem. Méretéhez képest viszonylag mozgékony is, így a sétákat, mókázást nem lehet elbliccelni. Ha a gazdi elég figyelmet tud szentelni ennek a különleges négylábúnak, olyan társat tudhat maga mellett, aki elkíséri majd – ha egy idő után csak lélekben is, de egész életén keresztül.

