Ugyan az már egyre több kutyatulajdonos számára közismert tény, hogy a csokoládé komoly problémákat okozhat a kutyák számára, de ezenkívül is számos olyan élelmiszer van, amely az emberek számára finom csemegének számít, ám a kutyáknak gyakorlatilag méreg.

Gyakran az, ami az emberek számára finom csemegének számít, az a kutyánk számára akár életveszélyes is lehet. A toxicitásról szóló beszélgetések egyik legfontosabb alapköve, hogy szinte minden tekinthető mérgezőnek, a dózistól függően. Ha teljes értékű életet szeretnénk biztosítani a kutyának, érdemes tisztában lenni a lehető legtöbb potenciális veszélyforrással.

A gyümölcsök közül almával és dinnyével általában kis körültekintéssel, de bátran kínálhatjuk kedvencünket, ugyanakkor a szőlő, avagy a vitis nemzetségbe tartozó növények gyakran okoznak a kutyákban vesezavarokat.

Ennek oka a növényben található borkősav, amely veseelégtelenséghez vezethet nemcsak a kutyákban, de más háziállatokban is. Vannak olyan ebek, akiknél valamilyen oknál fogva sosem alakul ki ez a probléma, ellenben másoknál akár kevés szőlő fogyasztása is komoly következményekkel járhat. Ez azért lehet veszélyes, mert valaki, akinek korábbi kutyusa szerencsés volt, és nem lett semmi baja, kialakíthat egy potenciálisan veszélyes szokást a későbbi kutyáira nézve.

Már 4-5 szem szőlő is halálhoz vezethet egy átlagos kutyánál. Pár órán belül kialakulhat hányás, hasmenés, letargia, hasi fájdalmak, remegés és erős szomjúság. 1-2 nap után csökken a vizelettermelés, majd később le is áll. Ha az állat már az utóbbi állapotba kerül, csak kis eséllyel éli túl a mérgezést. Ezért is nagyon fontos a korai felismerés.

Hogy mivel tilos még etetni a kutyákat, a teljes cikkben olvasható, amely ide kattintva érhető el.

Társkiadványunk, Az Én Kutyám magazin által rendezett DOGZ Fesztivál és Konferencia 3 helyszínnel, kutyás szakemberekkel és közel 20 kutyás programmal vár minden érdeklődőt és kutyatartót szeptember 7-én. Látványos bemutatók, ingyenes állatorvosi tanácsadás, szakmai előadások – mindez egy hatalmas városligeti fesztivál keretében. Ha érdekli a rendezvény, ide kattintva megtekintheti a programot.