Akár egyetlen korty kávé is halálos koffeinmérgezéshez vezethet a kutyáknál. A koffein ugyanúgy hat egy kutya keringésére és idegrendszerére, akárcsak egy emberére, viszont az ő szervezetük sokkal kevésbé képes tolerálni azt.

Ha egy kutya szervezetébe koffein kerül, az állat mérete is nagyban befolyásolja azt, hogy az elfogyasztott kávé mekkora gondokat okoz. A felmérések szerint 150 milligramm koffein/testsúlykilogramm az a szint, ami után a kávé halálos lehet számukra.

Ha a négylábú belelefetyelt a kávéba, az alábbi tünetekre érdemes figyelni, és észlelésük esetén azonnal állatorvoshoz fordulni:

nyugtalanság,

szapora szívverés,

hányás,

hasmenés,

láz,

hiperaktivitás,

magas vérnyomás,

remegés,

rohamok.

A koffein számos más ételből és italból is a kutya szervezetébe juthat, többek közt energia italból, vagy bizonyos teákból is, de az olyan édességek, mint a tiramisu vagy a kávés csokoládék, is nagyon veszélyesek.

Hogy mi a teendő, ha mégis megtörtént a baj, a teljes cikkben olvasható, amely ide kattintva érhető el.

Társkiadványunk, Az Én Kutyám magazin által rendezett DOGZ Fesztivál és Konferencia 3 helyszínnel, kutyás szakemberekkel és közel 20 kutyás programmal vár minden érdeklődőt és kutyatartót szeptember 7-én. Látványos bemutatók, ingyenes állatorvosi tanácsadás, szakmai előadások – mindez egy hatalmas városligeti fesztivál keretében. Ha érdekli a rendezvény, ide kattintva megtekintheti a programot.