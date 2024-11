A személyazonosságát ugyan soha nem tudták kideríteni, azonban a kinézetét most sikerült rekonstruálni egy fiúnak, aki még a Krisztus előtti időkben élt. A most publikált eredmény alapján a fő kutató azt mondta, egy kellemes megjelenésű fiatalember volt, tele ártatlansággal a szemében.

Egy 2023-as tanulmány adatait felhasználva szakértők újra tudták alkotni a koponyáját egy 2300 évvel ezelőtt, kincshalmazok között eltemetett fiúnak. Az egyiptomi Edfuban talált múmia személyazonosságát soha nem lehetett megállapítani, azonban az arcát most sikerült rekonstruálni – számolt be róla a The Daily Mail.

A tudósok által „aranyfiúnak” hívott múmia nagyjából 14-15 éves lehetett, amikor eltemették, a teste mellé összesen 49 amulettet helyeztek, fejét pedig aranyálarcba takarták. A kincshalmazt azért helyezték el a titokzatos tinédzser mellé, hogy azok szolgálják őt a túlvilágon.

„A rendelkezésre álló koponya segítségével olyan struktúrákat lehetett kivetíteni, mint az orr és a lágyrészek határai az arc mentén” – avatott be a részletekbe Cicero Moraes, a rekonstrukcióhoz felhasznált tanulmány szerzője. Hozzátette, a művelethez anatómiai deformációs technikát alkalmazott, amit a laikusok számára közérthetőbben is megfogalmazott:

A virtuális donor fejét a múmia koponyájához igazítjuk, amíg a donor arca nem lesz kompatibilis azzal, amivel az „aranyfiú” rendelkezhetett az életben. Az összes adat keresztezésével, valamint néhány statisztikai arckivetítéssel el lehetett készíteni a végleges mellszobrot.

A 2300 éves fiú arcából ráadásul nem egy, hanem két verziót is készítettek. Az egyik egy szürkeárnyalatos, csukott szemű változat, amire azért volt szükség, mert a bőrének és a szemeinek a színét nem lehet megállapítani.

A másik verzióban már nyitott szemmel látható az „aranyifjú”, bőrének a színe pedig mediterrán külsőt kölcsönöz neki. „Egy kellemes megjelenésű fiatalember, akinek még mindig ártatlanság van a szemében” – jellemezte a végeredményt Moraes. Arra is emlékeztetett, hogy ennek a technológiának vannak hibahatárai, az igazi arcnak lehetnek némileg eltérő részletei, de a főbb részletek azok megegyeznek a valósággal. Így szerinte a most bemutatott kép valódi hasonlóságot mutat a múmia kinézetével. A kutatások során betegségre nem találtak bizonyítékot, ahogyan a halál okát sem tudták kideríteni.

Az évezredekkel később arcot kapó tinédzsert egy temetőben temették el a ptolemaioszi kor alatt, ami Kr. e. 305-től Kr. e. 30-ig tartott. A szív és az agy kivételével a múmia minden belső szervét eltávolították a szertartás előtt, azokat balzsamozó anyaggal és gyantával helyettesítették. A szájában elhelyezett amulett azt volt hivatott biztosítani, hogy a túlvilágon beszélni tudjon.

A 2023-ban megjelent tanulmány szerint a pazar temetkezés magas társadalmi és gazdasági státuszra utal. A múmia maradványait 1916 óta a kairói Egyiptomi Múzeumban őrzik.