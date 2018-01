Dániában is jön a legális marihuánagyártás

Alfred Pedersennek, a legnagyobb dán kertészet tulajdonosának engedélyezte Dánia Egészségügyi Ügynöksége a kender termesztését, írja a BBC. A dán cég közös vállalat alapításáról állapodott meg az Auróra Cannabis nevű kanadai vállalkozással, és arra készülnek, hogy évi 120 ezer kiló marihuánát előállítva ellátják Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország és Izland piacait.

A marihuána orvosi célú felhasználását már számos ország, így Kanada, Izrael, Ausztrália és az Egyesült Államok tagállamainak több mint fele engedélyezte. Egy négyéves vizsgálat részeként jogszerűvé vált Dániában is: lehetségessé vált, hogy a rákban vagy a multiple szklerózisban szenvedő betegek orvosi rendelvényre a szert fogyaszthassák. A szer élvezeti célú felhasználása itt továbbra is tilos.

Megengedőbb a szabályozás ugyanakkor a dél-amerikai Uruguayban, ahol már korábban hozzájárultak az élvezeti célú hasznosításhoz is. Erre nemrég Kalifornia is engedélyt adott, nyártól pedig Kanadában is legálissá válik a rekreációs fogyasztás. Az orvosi célú marihuána exportját eddig Uruguay, Kanada és Hollandia engedélyezte, és erre készül Izrael és Ausztrália is.