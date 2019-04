Sejtekkel és véredényekkel is rendelkező szívet nyomtattak izraeli tudósok

A Tel Aviv Egyetem tudósai mutatták be azt a szívet, amit 3D nyomtatási technikával, de emberi szövetekkel és véredényekkel, a páciens saját sejtjeiből hoztak létre. Eddig hasonló eredményt még nem publikált egy orvoscsoport sem, igaz minta szövetekből már sikerült szívet is készíteni, de abban például véredények nem voltak. A bemutatott tanulmány óriási áttörést jelent a szövetek és szervek jövőbeni transzplantációjában.

Ez az első olyan eset, amikor sikeresen teljes sejteket, véredényeket és kamrákat is alkottak - jelentette be Tal Dvir professzor, a tanulmány vezetője.

A szívbetegség az Egyesült államokban és világszerte az egyik vezető halálok a nők és férfiak körében is. Gyakran csak a szívtranszplantáció segíthet az előrehaladott szívelégtelenségben szenvedő betegeken, viszont a várólista olyan hosszú, hogy sokan amiatt halnak meg, mert nem jutottak megfelelő donorszívhez. Ez a szív viszont emberi sejtekből, és betegspecifikus biológiai anyagokból készül. A kutatócsoport ezeket a vegyületeket is felhasználva képesek arra, hogy 3D nyomtatási technológiával komplexebb szöveteket is létrehozzanak - mesélt az eljárásról Dvir. A professzor hozzátette, hogy az eddigi hasonló eljárásokkal nem sikerült sejteket vagy véredényeket is beépíteni a szerkezetbe, ráadásul itt egyénre szabottan, tulajdonképpen a páciens biológiai jellemzőivel megegyező szívet sikerült nyomtatni. Az eredmény új utat nyithat a jövőbeni szerv- és szövetátültetések egyénre szabott lehetőségeiben.

A most elkészült szív nagyjából nyúl méretű, de a kutatók szerint a technológia egyértelműen alkalmas arra, hogy mostantól emberi méretű szívet legyenek képesek nyomtatni.