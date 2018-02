Kijavították, de a tanárok szerint így sem jó a töriatlasz

A tantárgyak közül a történelem kapcsán vannak általában a legélesebb viták az állami oktatás kapcsán, azon belül pedig a tankönyvek mellett a hivatalos atlaszok kerültek egy ideje a középpontba. Jövőre már csak az állami tankönyvfejlesztést irányító Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) új atlasza használható az érettségin, a Történelemtanárok Egylete (TTE) azonban aláírásgyűjtést is kezdett a szabad tankönyv- és atlaszhasználatért, emellett pedig nagyon részletes tanköny- és atlaszkritikákat írtak, melyekben gyakorlatilag térképről térképre mennek végig a szerintük problematikus pontokon.

Fotó: tte.hu

Bár az, hogy ezekből ennyit találtak, kritika az állami oktatáspolitikával és az új generációs, először„kísérletiként” megjelent tananyagokkal kapcsolatban is, azt lehetne pozitívumnak is látni, hogy az OFI, részben a TTE kritikáit is meghallva, nyitott volt a korrekcióra.

A szakmai egyesület szerint azonban a másodszori átalakítás után sem sikerült jól használható atlaszt alkotni. Hidas Gábor, az egylet tankönyvelemző műhelyének térképésze – aki a Cartographia szerkesztőjeként maga is készített középiskolai atlaszokat – úgy látja:

a korábbi atlasz legfőbb hiányosságain a bővítés nem változtatott.”

Hidas szerint probléma, hogy az atlasz fő jellemzője a politikatörténet maradt, nem lett jobb az áttekinthetősége, és bár a javaslatuknak megfelelően most már került bele névmutató, szerinte az a gyakorlatban alig használható, miközben sok térkép továbbra is szellemképes.

Fotó: tte.hu

Értékelése szerint a kétszeri átdolgozás után „sem sikerült egy igazán korszerű atlaszt alkotni”, és az sem ideális állapot, hogy így már három különböző OFI-s atlasz van forgalomban. Hogy a TTE szerint milyen további bajok vannak az új középiskolai atlasszal, az egylet oldalán olvasható.