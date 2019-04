Ki az, aki ágyúval megy bulizni?

A vendek, azaz a magyarországi szlovének, akik hatalmas bulival ünneplik a nagyszombatot. Ellátogattunk a Vendvidékre, ahol a hajnalig tartó ágyúzás és tánc után a legkitartóbbak még misére is elmennek.

A videó a Mi Vidékünk Vas megyei projektjének keretében készült.

A népszokásról hosszabban az Index fotósa és képszerkesztője, Német Sz. Péter írt:

Szentgotthárdon nőttem fel, Felsőszölnöktől 15 kilométerre. A barátaim egy jó része vend, és akad köztük sok felsőszölnöki is, így amióta az eszemet tudom, magától értetődő volt, hogy 'szölnökön töltjük a nagyszombatot. Amire a kezdetektől fogva emlékszem, az a hatalmas tűz, a folyamatos velőtrázó ágyúdörgés, amit a mai napig nem tudtam megszokni, a nem kis mennyiségű alkohol és a szlovén nyelvű sramlizene.

Volt egy punk barátom, aki nagyjából 15 éve egy nagyszombaton valamelyik szlovén nóta refrénjében felfedezni vélte "punk's not dead" sort, aztán belőtt piros tarajjal azt asztalon állva üvöltve énekelte végig, mintha tényleg tudná szöveget. Miután vége lett a számnak, egész éjjel a pultosokat nyúzta, hogy ő márpedig nem tágít, amíg azt a "pánksznotdedes" számot be nem teszik neki legalább még egyszer. Azóta az évek során a szlovén sramli közé keveredett némi délszláv pop, Nyári gyerekek a balatonparton és No roxa áj, de a hangulat az nagyjából maradt a régi.

Ha valaki szeretné átélni, hogy milyen lehet tüzérségi zárótűzben szlovén sramlira pálinkázni, mindenképpen ajánlom, hogy legalább egyszer látogasson el nagyszombatkor Felsőszölnökre! És ha valaki tudja, hogy melyik az a szám, amelyikben szlovénok éneklik, hogy "pánksznotded", ne tartsa magában, a barátom nagyon örülne neki így másfél évtized után!