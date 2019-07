Ember a Holdon? Mekkora kamu!

Ötven évvel ezelőtt az egész világ Neil Armstrong, Buzz Aldrin és Michael Collins sikeres küldetését ünnepelte: azt, hogy 1969. július 20-án ember lépett a Holdra. Aztán teltek-múltak az évtizedek, és mintha a holdkráterek árnyékos lejtőiről kúsznának elő, egyre több fórumon jelentek meg olyan vélekedések, hogy a holdra szállás nem is történt meg, egy globális összeesküvésben hazudik a NASA az egész emberiségnek.

Csakúgy mint a laposföld-hívők, az oltásellenes konteósok, a holdraszállós hoaxosok is leginkább az internetnek köszönhetően tudják hallatni a hangjukat, újabb és újabb elméleteket kovácsolva arról, hogy miért volt átverés az Apollo–11 és az azt követő öt holdra szállás.

A fotelszakértőket nagyban segíti, hogy az Apollo-program szinte teljes írásos és képi dokumentációja, minden fotó- és filmfelvétel szabadon kereshető és kutatható, és javarészt meg is található a NASA internetes archívumában. Semmi erőfeszítésbe nem telik egy-egy fotót vagy videórészletet a kontextusából kiragadni, és olyasmit belemagyarázni, ami nincs ott. Az a szerencséjük a hoaxvadászoknak, hogy ugyanez az eszköz számukra is rendelkezésre áll, így a józan ész mellett a saját fegyvereiket is a konteógyártók ellen tudják fordítani.

A hívőket persze nehéz meggyőzni, nem hatnak rájuk az észérvek és bizonyítékok: meggyőződésüket, hogy az amerikai kormány csal és hazudik, szinte lehetetlen lebontani, annak ellenére, hogy mindig cáfolható az összes bolondság, amivel újra és újra előállnak. Mindet persze lehetetlenség egy pár perces videóban megmutatni – nincs is igazán koherens rendszerük, inkább csak ebbe-abba belekötnek –, úgyhogy csak a legviccesebb és legnépszerűbb elméleteket vesszük most sorra, és persze azt, hogy melyik miért ordas nagy butaság.