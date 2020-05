A Raspberry Pi szenzorai - Iskolatévé, Raspberry Pi: 3. rész

Kangyerka András mérnök-tanár a sokoldalú Raspberry Pi miniszámítógép szenzorait és azok programozását fogja bemutatni. Először egy egyszerű digitális adatbevitelről lesz szó, később pedig hőmérsékletet fogunk mérni egy szenzor segítségével.

Az adásból megtudhatjátok:

Hogyan illesztünk egy egyszerű nyomógombot a Raspberry Pi-hoz?

Milyen programmal tudjuk ezt a gombot használni?

Hogyan mérjük meg a hőmérsékletet egy Raspberryvel?

A Raspberry Pi egy kártyaméretű eszköz, amivel már általános iskolai felsősként is érdemes megismerkedni, hiszen van rajta Minecraft is, sok egyéb mellett. Persze ez még nem minden, a benne rejlő lehetőségek olyan szerteágazók, hogy akár egyetemi hallgatóként és azon túl is izgalmas kihívásokat találunk a programozásában.